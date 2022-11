El Ateneo Jovellanos inicia etapa con Álvaro Muñiz para "influir en la sociedad gijonesa"

Atraer jóvenes, dar respuesta a las inquietudes de los socios y ser un altavoz para el talento fueron las tres promesas enumeradas ayer por Álvaro Muñiz a la hora de asumir la presidencia del Ateneo Jovellanos para suceder a Luis Rubio. Será el segundo mandato del exdirector de la Feria y presidente (hasta el día 19) de Foro en Gijón, que dejó claro que su objetivo será "atraer acciones importantes para ser capaces de influir de verdad en la sociedad gijonesa, para conseguir que en el ámbito cultural sigamos estando a la cabeza; a la altura de lo que Gijón necesita".

Muñiz, recibido entre aplausos por un nutrido grupo de socios del Ateneo Jovellanos, pronunció un discurso de bienvenida, "sin chuleta, puro sentimiento". Así, sin papeles, reconoció en el vestíbulo de la segunda planta de la antigua Escuela de Comercio, sede de la entidad, que llega "con ilusión y sentido de la responsabilidad". Pero dejó claro que dio el paso al ver "que no había ninguna iniciativa para seguir". "No podía permitirme el lujo, por el cariño que le tengo a esta ciudad, de no dar el paso", aclaró.

El nuevo presidente contará con un amplio equipo directivo. Habrá tres vicepresidentas (Isabel Menéndez Benavente, Socorro Suárez Lafuente y Cristina Álvarez de Cienfuegos Rivera), como secretario continuará Fidel García Martínez y la vicesecretaria será Nieves Viesca Peláez. La tesorera será Manuel González Arias y la vicetesorera Trinidad Rodríguez Díez. La nueva junta, la gran mayoría de ellos presentes ayer en la sede del Ateneo, se completa con cinco vocales, que son Pilar Rodríguez García, Pilar Arranz Rivero, Paco Santamaría Egurrola, Ignacio Arroyo Figaredo y Álvaro Domínguez–Gil Hurlé.

El equipo estará liderado por Álvaro Muñiz, que ya dirigió el Ateneo Jovellanos entre 2013 y 2016. En su intervención, Muñiz destacó la labor de su predecesor, que "no sólo se dedicó a organizar actos, sino a reflotar la pinacoteca del Ateneo, algo que no es nada fácil". "Ha trabajado con nobleza, entereza y tesón, dejándose las pestañas con minuciosidad y esmero", ensalzó. Poco antes, el presidente de la mesa electoral en este proceso, Santiago Segredo, también ponderó la "intensa y extensa" labor de Luis Rubio, tanto en esta etapa de presidente como en los años que estuvo de presidente de la institución.

Las últimas palabras fueron las de Muñiz para marcar la hoja de ruta. "Estamos en nuestra casa, la de todos, cualquier iniciativa, idea o crítica estamos abiertos porque será la única forma de que el Ateneo esté vivo y siga viviendo y saber coger ese testigo desde 1953", advirtió, en referencia al año de fundación de la entidad "que viene ostentando una posición más que importante en Gijón". La idea pasa por "atraer jóvenes al cuerpo social", "dar la mayor respuesta a las inquietudes de los socios" y "ser un altavoz para poner en valor el talento para evitar que no se nos escape más del que ya se ha ido". "Hay gente cualificada y que está dispuesta a seguir trabajando", remató Muñiz.