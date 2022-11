Gijón, a las puertas de ser capital europea del turismo inteligente

Volver a intentarlo el año que viene. Ese es el compromiso asumido desde Visita Gijón, el departamento que gestiona la acción municipal en materia de turismo, tras ver cómo Gijón no se convertía en una de las dos ciudades elegidas como capital europea del turismo inteligente para 2023. Ganaron Sevilla y la localidad de Pathos (Chipre).

El jurado reunido en Bruselas hizo ayer la evaluación final a las siete ciudades finalistas entre las 29 que se habían presentado a la convocatoria. Junto a Gijón, Sevilla y Pathos también competían Aarhus (Dinamarca), Oporto (Portugal), San Sebastián (España) y Zagreb (Croacia). La delegación gijonesa que defendió la candidatura de la ciudad en Bruselas estuvo encabezada por la Alcaldesa, Ana González.

«Es un orgullo que Gijón haya estado presente, por primera vez, en este proceso y no me cabe ninguna duda de que el próximo año, conseguiremos la capitalidad. Estar aquí es ya de por sí un gran logro», explicaba la Alcaldesa. Un mensaje similar al de Daniel Martínez Junquera, director de Visita Gijón, que se mostraba «muy contengo y orgulloso de haber llegado a la final, aunque no haya podido ser».