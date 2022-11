Tres décadas del escaparate de El Llano

"Los Fresnos le da vida a toda la ciudad". Eso dice Pedro Meré, vecino de La Calzada, sobre el centro comercial ubicado en El Llano que este otoño celebra treinta años desde su inauguración, el 20 de octubre de 1992. Tres décadas durante las que el espacio ha pasado por diferentes etapas hasta convertirse en uno de los símbolos del barrio. "Cuando vienes a El Llano, pasas por Los Fresnos", ratifica Meré, cliente habitual del complejo.

Pese a no residir en El Llano, Beatriz Díez acostumbra a visitar el barrio y aprovecha para pasarse por Los Fresnos. Repasa los comienzos del espacio. "Cuando se abrió, faltaba un centro comercial que abasteciera a esta zona", cuenta la gijonesa, que recalca la "novedad" que supuso en sus primeros pasos. "El primer invierno fue duro porque había prisa por abrirlo e inaugurarlo", matiza Beatriz Díez, a la que el centro le transmite mucha confianza. "Cuando tengo que comprar ropa o cualquier cosa, vengo aquí", asegura.

Hanni Pérez y Yamil Martínez, vecinos de El Llano, son asiduos del centro, que ha programado diversas actividades lúdicas y comerciales a lo largo del mes de noviembre para festejar su trigésimo aniversario. "Llevamos poco tiempo viviendo en Gijón y desde que llegamos es uno de los lugares que más visitamos", cuenta Pérez. Y destaca que "vale para todo, para todas las edades". "Nosotros venimos, sobre todo, por las tiendas, pero también por el supermercado", indica Hanni Pérez. Martínez comenta que la variedad en la oferta es uno de los principales atractivos de Los Fresnos. "Está el cine, las tiendas, el supermercado...", sostiene.

Pese a mostrar su satisfacción por el estado actual del centro comercial, ambos coinciden en el área de mejora, ya que echan en falta "algo más de entretenimiento infantil", como declara Hanni Pérez. "Añadiríamos un salón de juegos para los niños, para que se diviertan mientras sus padres compran y con alguien cuidándoles", propone Yamil Martínez.

Para Pedro Meré, Los Fresnos "es un centro neurálgico para los jóvenes". "Tiene cines, sala de juegos...", apunta Meré, que rememora épocas anteriores del espacio. "Muchos todavía lo conocen como el ‘Pryca’", explica, antes de poner en valor la diversidad que ofrece el centro comercial. En una línea similar se muestra Jennifer Riesgo. "Aquí lo tienes todo junto, puedes aparcar y olvidarte de andar callejeando", argumenta Riesgo, que vería con buenos ojos la integración de "más locales de alimentación o restaurantes, porque actividades de ocio ya hay".

Francisco González vive fuera de Gijón, pero trabaja en la ciudad, algo que le permite visitar habitualmente Los Fresnos, espacio que ve "muy importante para Gijón". La capacidad para atraer personas de distintas zonas urbanas es lo que, a juicio de González, hace especial al gran complejo comercial de El Llano. "Reúne mucha gente de todos los barrios y, si se mejora lo que hay, seguirá teniendo éxito en el futuro", vaticina un Francisco González que, eso sí, resalta la necesidad de perfeccionar "la atención" de algunos servicios.

Alicia Díez también cree que Los Fresnos posee un margen de mejora importante. "Pese a la reforma, no tiene el desarrollo que debería", asevera Díez. Y añade que "hay más espacios de otro tipo que se pueden habilitar". "Han abierto algunos que tienen cierto reclamo", reconoce Olga Rodríguez, que no obstante, se muestra firme en cuanto a la relevancia del centro para la ciudad. "Si desapareciese, sería un gran error", proclama. Para Adolfo Gutiérrez, cuyo trabajo se encuentra cerca del propio centro, Los Fresnos le facilita mucho la vida. "Utilizo a menudo el parking y compro habitualmente", sostiene Gutiérrez, que estima que se están haciendo "bien" las cosas en uno de los espacios más icónicos del barrio de El Llano y de todo Gijón. Treinta años después de la inauguración de un centro de ocio referente de la ciudad, las visitas, desde muchos puntos de la ciudad y de la región, no se detienen.