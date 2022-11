Cuatro años de prisión para el lavacoches que robó la caja fuerte y joyas de la casa de un cliente

Cuatro años y un día de cárcel es la condena impuesta a un lavacoches gijonés, de iniciales R. G. B., que robó varios artículos de valor y forzó la caja fuerte de la casa de uno de sus clientes para llevarse un botín de alrededor de los 100.000 euros. Junto a este individuo, también ha sido condenada a tres años de prisión una mujer, A. L. V. R., que a ojos de la sección octava de la Audiencia participó en la sustracción del dinero. Contra la sentencia, cabe recurso y es seguro que la procesada apelará ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), confirma su letrado, Fernando Ángel de la Fuente, que pidió su libre absolución durante el juicio celebrado el pasado octubre.

El tribunal ve probado que el dueño del taller de limpieza de coches, ubicado en la carretera Vizcaína, entabló una amistad con uno de sus clientes hasta el punto de tenerse "una consideración de recíproca" como padre e hijo. El afectado le encomendaba el lavado de sus coches de alta gama y, dada la confianza, "le dejó un mando a distancia para acceder al garaje" y luego poder coger las llaves "que le dejaba en la rueda trasera del vehículo" para llevarlo a lavar y devolverlo luego a su ubicación. Así las cosas, y a sabiendas de alto poder adquisitivo de su cliente, R. G. B. decidió aprovecharse de esa confianza y enriquecerse ilícitamente.

De esta forma, el ahora condenado logró una llave del domicilio de su víctima "por causas que se desconocen", y, entre julio y noviembre de 2019, al saber que este hombre no iba a estar en su vivienda, en la calle de Marqués de San Esteban, aprovechó para entrar en varias ocasiones y apoderarse de varios relojes, un teléfono móvil, un centro de planchado y una máquina de lavado a presión. Entre lo recuperado luego por la Policía y los que no fueron hallados el botín ascendía a 5.927 euros.

El afán por obtener beneficio ilícito no se detuvo ahí, y en noviembre de 2019 volvió a actuar, esta vez, según se declara en la declaración de hechos probados de la sentencia, actuó con la otra acusada, como el propio dueño del taller explicó a los magistrados de la Audiencia, aunque ella lo negase. Juntos se llevaron una caja fuerte que "contenía 100.000 euros". La acusación particular, no obstante, elevaba esa suma a los 200.000 euros.

La sentencia, en base a las pruebas aportadas a la causa, como grabaciones, considera responsable a R. G. B. de un delito de robo con fuerza consumado en casa habitada y de especial gravedad por el valor de los efectos sustraídos. Además, amplía el agravante de abuso de confianza, pero rebaja la pena al entender que concurren las atenuantes de confesión y de reparación del daño. ¿El motivo? Además de reconocer los hechos, este individuo abonó antes de la vista oral la cantidad de 50.000 euros, en dos pagos, para sufragar la responsabilidad civil.

En el caso de la procesada, A. L. V. R., se la considera autora de un delito de robo en los mismos términos que al otro encausado, y por ello deberá cumplir tres años de cárcel. Su defensa mostró su disconformidad con el fallo y recurrirá ante el TSJA e intentará que, al no tener antecedentes, pueda evitar su ingreso en prisión tras solicitar la suspensión de la pena.