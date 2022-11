Educación obliga al Cervantes a devolver 150 euros cobrados a unas 120 familias

La Consejería de Educación acaba de notificar a la dirección del colegio público Miguel de Cervantes la obligación de devolver todo el dinero en mano que había solicitado a principios de curso a las familias con hijos no becados. La petición de esta cuota económica se hizo mediante WhatsApp y en el mensaje se explicaba que había que abonar 105 euros por alumno y realizarlo en efectivo, en un único pago o en varias cantidades. "Este no es el primer año que lo hacíamos y nunca hubo problemas. Este colegio no trabaja con libros y ese es el dinero que pedimos a las familias para el material pedagógico que nosotros mismos preparamos. Las cuentas están a disposición de quien quiera verlas. Las de los años anteriores aprobadas por la comunidad educativa y la Consejería", recuerda Geles García, quien fuera directora del centro hasta su dimisión el mes pasado.

De hecho para García que haya surgido ahora este problema tiene mucho que ver con el conflicto que mantiene abierto con la consejería de Educación. "Estoy tremendamente dolida y decepcionada. Creo que lo que se persigue es dejarme mal a mi pero al tiempo se hace con el colegio", explica la docente. Este curso la cantidad solicitada a las familias era superior a la de años anteriores ya que era el primer ejercicio de desaparición total de los libros. "Estamos hablando de 105 euros frente a los 300 o 400 que cuestan los libros y de un equipo que se deja la vida elaborando materiales propios cuando lo más cómodo sería seguir un libro", explica una apenada García. La dimisión de la docente entre críticas a Educación generó una ampliación movilización vecinal en El Cerillero a su favor. Desde la consejería que lidera Lydia Espina se acusó a García de pedir un trato especial para un centro "sobredotado" respecto a otros de Asturias. La Consejería de Educación tuvo por primera vez conocimiento de los hechos el 21 de septiembre, día en el que una familia del colegio gijonés mandó un correo electrónico consultando la legalidad de la petición de dar un dinero en mano para formar a los niños. A partir de ese email, el Servicio de Gestión Académica inició una investigación y abrió una auditoría de las cuentas del centro. Tras recabar toda la información necesaria, el equipo de Gestión Académica ha notificado a la dirección del Cervantes que debe iniciar los trámites para devolver por transferencia bancaria todo el dinero solicitado. Para ello, ha tenido que elaborar un listado de las familias afectadas con la cantidades exactas que debe devolver a cada una de ellas. Esta semana se ha iniciado la comunicación a las familias. Se ha calcula que hay que devolver el dinero a unas 120 familias. Además de un primer informe parcial con datos de este curso la previsión es realizar otro informe sobre el curso anterior, que también puede acabar en la exigencia al colegio de devolver el dinero. Los centros públicos, se recuerda, solo pueden cobrar en efectivo pequeñas cantidades de dinero – se entiende que105 euros por alumno no lo es– y por actividades complementarias y extraescolares, así como comedor, y siempre de manera voluntaria por los padres de alumnos. En ningún caso se les puede obligar, como se entiende ha sido este caso. "La familia que contactó con la Consejería no denunciaba la cantidad de dinero sino la fórmula, querían que fuese una transferencia bancaria. Para la secretaría del centro eso es muy complicado y por eso cada alumno se lo daba a su tutor y luego ese dinero se ingresaba", recordaba ayer García sobre el procedimiento. De hecho el dinero de este curso no se llegó a ingresar al surgir la denuncia. Se tendrá que hacer ahora para cumplir con la obligación de devolverlo a través de una transferencia bancaria. ¿Y ahora, qué? Esa es la pregunta a la que tendrá que dar respuesta la dirección del centro escolar de El Cerillero. No trabajan con libros pero tampoco tienen dinero para hacer ese material pedagógico con el que seguir adelante en las aulas. "La ley habla de autonomía de los centros, de trabajos en proyectos... de cosas en las que nosotros íbamos por delante. Curiosamente este año las cosas se tuercen y todo empiezan a ser problemas en este colegio", ironizaba ayer Geles García.