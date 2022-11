Emulsa, abocada a tener un gerente en funciones hasta que finalice el mandato

Emulsa abrirá en unos días una convocatoria pública para seleccionar a un nuevo responsable de su gerencia. La apertura del proceso no garantiza su finalización con éxito. De hecho, el presidente de la sociedad, el edil socialista Olmo Ron, no descarta que el cesado Alfonso Baragaño tenga que seguir como gerente en funciones hasta que acaba el actual mandato político ante la complejidad de conseguir alquien que quiera asumir el control de una empresa en una situación más que complicada y en un escenario preelectoral que no garantiza la continuidad en el trabajo más allá de unos meses.

Una reflexión que ayer compartió con parte del comité de empresa. En concreto con representantes de CCOO, USO, Usipa, CSI y GCT. Los cinco sindicatos que no hace mucho se movilizaron en la Plaza Mayor pidiendo la dimisión de Ron por la mala gestión de la empresa, sacudida por el escándalo de un presunto caso de acoso sexual de un capataz a trabajadoras. Para esa parte sindical esa reflexión choca con la urgencia de Ron por cesar a Baragaño, con la que no estaban de acuerdo. La investigación interna que concluyó que había suficientes razones para hablar de un caso de acoso sexual en la empresa, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, fue llevada por Ron a un consejo extraordinario de la empresa el 13 octubre. Allí, y fuera del orden del día ya pidió el cese de Baragaño. No consiguió los votos necesarios. Sí los logró el pasado día 26. Aunque el informe interno asegura que Baragaño no estaba al tanto del caso, la presidencia de Emulsa le reprocha que no se lo hubiera notificado a Ron nada más saberlo lo que supone una quiebra en la confianza. Aunque la justificación de su cese es que no se le considera la persona idónea para encarar la profunda reforma de la gestión de personal que Emulsa requiere. El cese de Baragaño ha sido junto al despido del capataz implicado y un expediente a un encargado las únicas consecuencias, por ahora, de un caso que está en mano de Inspección de Trabajo y Fiscalía. Ron rechaza dimitir, y así se lo volvió a explicar ayer a los sindicalistas, al entender que actuó con la firmeza requerida en cuanto fue conocedor del asunto. No ofreció a la representación sindical más datos sobre el despido y el expediente al capataz y encargado, respectivamente, justificando que el asunto estaba en manos de los servicios jurídicos. La delicada situación económica de la empresa también fue motivo de preguntas de los sindicalistas a un Olmo Ron que descartó que Emulsa vaya recortar servicios en 2023 –algo que había sugerido su compañera, la edil de Hacienda Marina Pineda– para compensar tanto las pérdidas que acumula como los nuevos gastos que debe asumir por la ley de residuos y para los que no ha logrado ingresos extra con la fallida subida de las tasas. Ron garantiza la viabilidad de la empresa en una propuesta presupuestaria para 2023 que se presentará en unos días. También rechazó las acusaciones sindicales de haber atacado a la dignidad de la plantilla en sus declaraciones sobre el caso de acoso. Los sindicatos mantienen abierta la opción de volver a movilizarse. Ciudadanos y Foro llevará al Pleno la reprobación de Olmo Ron.