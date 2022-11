El padre Chus, que pide su absolución, solicita anular las grabaciones y el registro de su casa

Inocente de todos los cargos. La representación legal de Jesús María Menéndez, conocido popularmente como padre Chus, remitió ayer al Juzgado el escrito de defensa negando las acusaciones de corrupción de menores y tráfico de drogas por los que la Fiscalía reclama una pena de diez años de cárcel. Además, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el texto incluye la petición de declarar nulas "las escuchas telefónicas practicadas" por la Policía, así como "el registro de la casa" del exsacerdote, en la calle Donato Argüelles, al entender que "no había pruebas ni datos" que justificasen esas medidas tan virulentas contra los derechos constitucionales. Al no haber acusación particular, solo falta que se fije fecha para el juicio.

Jesús María Menéndez, de 70 años, fue detenido en noviembre del año pasado en su domicilio tras una larga investigación de la Policía Nacional, que llevaba sobre el exsacerdote varios años por distintas sospechas. Ese arresto motivó el ingreso en prisión del padre Chus en lo que la juez instructora tomaba declaración a una veintena de testigos, la mayoría menores de edad y buena parte tutelados por la administración o en centros de acogida. Con el fin de las testificales, y al no haber riesgo alguno de que influyera en el procedimiento, el exsacerdote volvió a la libertad provisional en marzo de este año. "Confío en la Justicia", reconoció a preguntas de este periódico a su salida del Centro Penitenciario de Asturias. Hace solo unas semanas, el Ministerio Fiscal, única acusación en el caso, envió su escrito en el que solicitaba cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública. Además, otros dos años de prisión por cada uno de los tres menores de edad a los que supuestamente propuso mantener relaciones sexuales a cambio de dinero o drogas. "Desde, al menos 2015, contactaba con menores, invitándoles a acudir a su domicilio, donde les entregaba pequeñas cantidades de dinero o les facilitaba hachís, que consumían en el salón y en su presencia", sostiene la Fiscalía, que también mantiene que el objetivo era "ganarse la confianza del mayor número de chicos posible con la finalidad de mantener relaciones sexuales con ellos. Tres son los menores que figuran como posibles víctimas. "Sin pruebas significativas" La defensa ayer hizo lo propio e incidió en solicitar la libre absolución para el acusado. La versión del padre Chus es que en su vivienda se reunían tanto mayores como menores de edad con problemas, y al objeto de hacer una labor caritativa, pero en ningún caso con consumo de drogas ni actos de índole sexual. Además, "a pesar" de que ni las escuchas telefónicas ni en el registro domiciliario se hallaron "pruebas significativas", la dirección letrada del padre Chus, ejercida por el abogado Javier Díaz Dapena, ha reclamado que no se admitan las escuchas telefónicas que, desde el mes de febrero, estableció la Policía Nacional dentro de la "operación Retorno" creada para investigar al exsacerdote.