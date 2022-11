Pepín Braña: "Ojalá esta locura me lleve a ser alcalde; Gijón se merece más"

"Con puntualidad inglesa" se dirigió ayer por la tarde José María Suárez Braña, "Pepín", a un centenar de personas que le arroparon en la presentación de la candidatura de Que Hable Gijón, el partido con el que el expresidente de Aficiones Unidas concurrirá a la Alcaldía. Cargó duramente contra "la dictadura de las siglas" de las grandes formaciones y defendió que su fuerza estará "al servicio de los ciudadanos". "Los políticos últimamente están solo a su propio servicio o al de las siglas. Nosotros no dependemos de nadie; bueno, solo de los gijoneses y no de unas siglas ni de unos dirigentes", aseveró Suárez Braña durante su puesta en escena, en el salón de actos de la Caja Rural de Gijón.

El presidente de Que Hable Gijón dejó claro que su compromiso es "escuchar lo más que podamos" a los ciudadanos. Será el suyo "un programa electoral hecho con cariño, pero corto para poder cumplirlo". La prioridad pasa por los barrios, porque "no se les hace el mismo caso que a la calle Corrida". ¿Ejemplo? "Solo se ve Policía por el Centro y hay más bombillas fundidas en los barrios", compartió Pepín Braña, que repasó su biografía ante los presentes. Toda su vida ha estado, está y estará en Gijón. "Me preguntan que si estoy loco, pero ojalá que esta locura me lleve a ser alcalde. Por ayudar al ciudadano, pero también por vanidad. En Gijón, ya lo hice todo y solo me queda ser alcalde", reconoció Suárez Braña tras recordar que había "pescado muiles en el Piles y camarones en la rula". "Gijón merece más", enfatizó el aspirante a la Alcaldía.