La pequeña Yaiza ya disfruta de su silla de ruedas adaptada. Fue la Policía Nacional quien ha devuelto la sonrisa a esta pequeña que desde el sábado había sido privada de esta silla que le permite tener mayor autonomía. "Estaba con que no iba a aparecer, y al enterarme me alegré mucho", afirmó la pequeña mientras se abrazaba a su madre, Santa de las Heras, entre lágrimas, tras volver del colegio. La silla había desparecido del bajo comercial de la calle Río Muni, en el barrio de Pumarín, en la que solían dejarla todas las noches.

"Estoy en schok, porque enterré a mi primo el viernes y aún no he tenido tiempo de llorarle, porque el sábado por la mañana vimos que la silla ya no estaba, y es fundamental para mi hija. Es un acto horrible”, lamentaba Santa de las Heras, madre de la joven, que regenta el establecimiento hostelero La Santina de Ceares. “La gente que no tiene una enfermedad no entiende lo que supone esa silla, la necesidad que supone para mi hija que la usa y para toda su familia”, añade, consternada.

Yaiza Azevedo, de 17 años, había comenzado ya a ir sola por la calle gracias a esa silla adaptada, de 5.616 euros. “Es una niña que está hecha a su entorno y que le da miedo casi todo, pero había empezado a ir sola a la parada del autobús que venía a recogerla para ir al colegio, pero ahora ya no puede hacer nada sola porque tenemos que empujar la silla alguien de nosotros”, expone.