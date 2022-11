La Alcaldesa dice que trabaja para hacer un presupuesto, "aunque no sea fácil"

"No está siendo fácil, pero el objetivo es presentar un presupuesto. Queremos presentarlo y creemos que debemos hacerlo". Ese es el mensaje que ayer dejó la alcaldesa, la socialista Ana González, de cara a llevar a la mesa de la negociación política un presupuesto para 2023: el último año de este mandato y el último año de su etapa como Alcaldesa de Gijón. Otra cosa es que, a pocos meses de las elecciones municipales y de un posible cambio de gobierno, el actual gobierno local consiga los apoyos políticos suficientes para sacar adelante un proyecto presupuestario y no tener que recurrir a un decreto de prórroga presupuestaria. No sería la primera vez. Ya ocurrió en 2021 con la justificación de la excepcionalidad del covid.

Los últimos antecedentes no dan lugar a la esperanza. No hace muchas semanas el gobierno acabó retirando en el último minuto su propuesta de ordenanzas fiscales tras ver que no tendría apoyos en el Pleno. Ello supone que 2023 empezará con impuestos, tasas y precios públicos municipales congelados y que se cerraba una de las vías previstas para aumentar los ingresos municipales. Sobre todo en las empresas municipales.

El primer movimiento de la hoja de ruta presupuestaria ya lo ha dado la concejalía de Hacienda, que lidera la socialista Marina Pineda, notificando a todos los organismos autónomos (fundaciones y patronato) y las empresas municipales la cuantía de las transferencias que van a recibir del Ayuntamiento. La notificación incluye que los organismos ante sus juntas rectoras y las empresas en sus consejos de administración presenten sus proyectos presupuestarios antes del día 30 de este mes. Otra cosa es que salgan aprobados.

En principio no hay grandes cambios sobre la propuesta de este año al margen de subidas en el dinero que se da a las empresas para que puedan hacer frente al incremento en gastos de personal que imponen los últimos acuerdos del gobierno de España, y que al Grupo Ayuntamiento le suponen un desembolso global de seis millones más en el pago de nóminas. Hay una rebaja en la aportación a la Fundación Municipal de Servicios Sociales que no tiene que repercutir en la cifra final del presupuesto ya que el próximo año contarán con mayor financiación procedente del Principado. En el presupuesto de partida de este 2022, que fue de 247 millones en el municipal y 336 en el consolidado, las transferencias corrientes de las arcas del Ayuntamiento a organismos y autónomos fue de fue de 85,7 millones, que se elevaron a cerca de 89 con el resto de las transferencias intramunicipales.

Que no conseguir los ingresos adicionales de las subidas fijadas en la propuesta de ordenanzas fiscales ha complicado que al gobierno local le salgan las cuentas de 2023 lo asumió ayer la Alcaldesa. Pero no es el principal problema: la subida de la factura energética sí que complica las cosas. "El objetivo no está siendo fácil. El panorama económico es más complejo para todos los ayuntamientos por las subidas energéticas", explicó la Alcaldesa que dejó claro que Gijón, como otros ayuntamientos, está esperando para hacer sus números a ver el resultado de la negociación que tiene abierta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el gobierno de España para arrancarle alguna medida que alivie el gasto energético municipal. Esa espera, y otras complejidades, podrían hacer que la tramitación presupuestaria no se ejecutará en tiempo y forma legal. "Trabajamos con la idea de presentar el presupuesto aunque nos saltemos un poco los plazos y nos retrasemos. Vamos a intentarlo", sentenció la regidora.

Un presupuesto lleno de complicaciones. Y de compromisos que asumir de manera ineludible, más allá de las subidas en gastos de personal y gastos corrientes, como la parte de cofinanciación municipal de las obras con fondos europeos Next Generation, las medidas pactadas en la concertación social o las nuevas anualidades de los planes de barrios degradados. Por poner algunos ejemplos. ¿Se va a quedar algo sin hacer? La Alcaldesa tiene algún as en la manga como buscar apoyo financiero en los fondos Feder para Tabacalera o negociar con el Principado la financiación de las escuelas infantiles. Pero hay una cosa clara. "Todo está más caro, también para el Ayuntamiento. Si tienes 100 y ahora las cosas cuestan 150 hay que tomar decisiones", sentenció González.