"Ha dañado la imagen de Emulsa": la razón de reprobar a Olmo Ron

Por pura operatividad Ciudadanos (Cs) y Foro han llegado a un acuerdo para fusionar en una sola iniciativa plenaria las propuestas que ambos grupos habían registrados en favor de una reprobación pública del Pleno al edil socialista Olmo Ron, en su calidad de presidente de Emulsa y en el contexto del escándalo por el presunto caso de acoso sexual de un capataz a varias trabajadoras. Ciudadanos y Foro entienden que Ron no puede irse de rositas de este asunto y "ya que no podemos destituir a un concejal, que si pudiéramos lo hubiéramos hecho, pedimos para él una sonora reprobación", explicó el portavoz forista, Jesús Martínez Salvador, en una comparecencia compartida con Mara Simal, concejala de Ciudadanos.

Ambos concejales acusan a Ron de haber gestionado mal tanto el caso de acoso como el conflicto interno que se generó en la empresa, utilizar al gerente de cabeza de turco forzando su cese y empañar la imagen de Emulsa y sus trabajadores. "Olmo Ron se pasó por un lado y por otro se quedó corto", denunció Simal, que también es consejera de Emulsa, y para quien el cese de Alfonso Baragaño, es motivo de reproche a Ron "porque el gerente no actuó mal en cuanto lo supo lo llevó a fiscalía, quizás le faltó decírselo de inmediato al presidente y por eso habla de falta de confianza".

"La imagen de Emulsa ha quedado muy dañada y aparentemente se trabaja en un ambiente de vulnerabilidad", indicó la edil que culpó en parte al presidente de la empresa, al que acusa de filtraciones y comentarios negativos para Emulsa y su plantilla. Una acusación que también llega desde CC OO, CSI, CGT, Usipa y Uso, que se movilizaron hace pocos días pidió la dimisión de Ron.

"Olmo Ron hizo una gestión nefasta del conflicto, que es muy grave y muy serio, y debe asumir su responsabilidad. No se puede solucionar un conflicto de una forma peor y que más empañe la imagen de un servicio público que siempre fue ejemplar", remató Martínez Salvador, de Foro.

La reprobación de Ron se debatirá y votará en el Pleno del miércoles que viene pero ayer, tras su presentación pública, la propia Alcaldesa, la socialista Ana González, reprobó a los reprobadores. "Me entristece que digan que el presidente deja en mal lugar a la empresa; lo que deja en mal lugar a la empresa es no querer atajar cuestiones de abusos sexuales, ". González también reprochó a la oposición que quieran convertir el caso de Emulsa "en una pugna política, en algo torticero simple y llanamente porque metieron la pata en el primer consejo". En referencia al consejo de Emulsa donde Ron promovió el cese del gerente, que no salió adelante por falta de apoyos de consejeros que querían más tiempo para analizarlo. El cese salió adelante en un segundo consejo.

La situación actual deja ala dirección de Emulsa en una situación de interinidad que puede prolongarse hasta finales de mandato si no se remata con éxito la convocatoria para la selección de un directivo que se abrirá en unos días. Buenos días, querida. La intención municipal es que sea la presidencia de Emulsa, que ostenta Ron, quien asuma las labores principales de la gerencia hasta tener un sustituto de Alfonso Baragaño, que vuelve a su puesto en el área económica de la empresa.