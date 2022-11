"Nunca antes había dado un premio igual", confiesa el cuponero del millón de euros en Gijón

Lleva un cuarto de siglo intentando repartir la suerte en Gijón (tras un año por las calles de Avilés), pero no fue hasta el pasado viernes cuando José Manuel Barrera hizo feliz a muchos gracias a sus cupones. En concreto, un boleto premiado con un millón de euros en el sorteo extraordinario del "11 del 11" de la ONCE y otros quince más dotados con 2.000 euros cada uno de ellos. "Estoy muy contento, me cogió de sopetón la noticia y no me lo esperaba porque nunca antes había dado nada igual", festejaba el vendedor, este sábado en su kiosco de la calle Menéndez Pelayo.

La fortuna hizo que repartiese un cuantioso premio, pero desconoce por el momento a las personas a las que les ha alegrado el mes. "Se vendió en ventanilla, pero por ahí pasa mucha gente a lo largo del día y vete a saber", expone José Manuel Barrera, feliz por el millón de euros, pero también "por el pellizquín" que se han llevado los otros clientes. "Ya podía ser todos los días así", bromeó el cuponero, que desvela que dejó cuatro de los cupones premiados sin vender del número agraciado. Fue la combinación 19569 y la serie 063 dentro de un sorteo extraordinario que, además de otras localidades, dejó once millones de euros en Ribadeo, Lugo. El vendedor gijonés lleva ya una larga etapa despachando en las mismas zonas. A primera hora, en el quiosco ubicado en la esquina de la calle Luciano Castañón con la calle Uría. Luego, a partir de las diez, explican desde la ONCE, ya está en su ventanilla de la calle Menéndez Pelayo, justo en la esquina con la calle de Marqués de Casa Valdés. Tras este abultado premio, el cuponero José Manuel Barrera confía en que sean muchos los vecinos y comerciantes de la zona los que intenten llevarse un nuevo pellizco con sus cupones tras muchos años de "pocos premios". Ahora espera "poder repetir" cuanto antes repartiendo fortuna. Pero en cualquier caso, "con esto ya estoy muy contento", confesó. Otros premios millonarios en Gijón La cifra, aunque cuantiosa, no es de las más abultadas que los sorteos de este tipo han dejado en la ciudad. El récord lo tiene el Gordo de la Primitiva que en abril de 2021 dejó en el barrio de El Llano un premio de 19.246.473,59 euros vendido en la administración de loterías número 3, ubicada en la calle Río de Oro. Y a escasos 50 metros de ese despacho, en febrero de 2016, otra administración, en el centro comercial Los Fresnos, entregó otros 15 millones de euros gracias al juego de Euromillones, que en su momento también había logrado batir todos los récords en la región. También millonario fue el premio que ese mismo sorteo de Euromillones dejó en La Calzada en julio de 2021, en una administración de la calle Margarita Xirgu, en La Calzada. En lo que respecta al sorteo de la ONCE importantes fueron los 9.275.000 euros, con el Cuponazo, repartió una cuponera en agosto de 2019 en la calle Magnus Blikstady en la avenida de Portugal. Y en mayo de este mismo año, 65.000 euros llegaron al barrio de El Natahoyo a través de diez boletos entregados en el kiosco de Rosalía de Castro, por citar solo algunos ejemplos de los sorteos que han sonreído a los gijoneses.