El sorteo extraordinario de la ONCE deja un millón de euros en Gijón

El Sorteo Extraordinario del "11 del 11" de la ONCE dejó ayer un millón de euros en Gijón en el sorteo celebrado en la noche del viernes. Fue el vendedor José Manuel Barrera quien despachó el boleto ganador, con la combinación 19569 y la serie 063. El mayor botín del sorteo de ayer fue a parar a la localidad de Ribadeo, en Lugo, donde se repartieron once millones de euros. Además, el Extra ha dejado premios de un millón en Cartagena (Murcia), Bujalance (Córdoba) y Níjar (Almería). Y ha repartido otros 4.750.000 euros con 95 cupones premiados con 50.000 euros cada uno, y que han ido a parar a Alcorcón (Madrid), A Coruña, Málaga, Cuenca, Sevilla, Las Palmas, Barcelona y Cádiz. En total el "11 de la 11" de la ONCE ha repartido 19.750.000 euros en premios mayores.

La cifra, aunque cuantiosa, no es de las más abultadas que los sorteos de este tipo han dejado en la ciudad. El récord lo tiene el Gordo de la Primitiva que en abril de 2021 dejó en el barrio de El Llano un premio de 19.246.473,59 euros vendido en la administración de loterías número 3, ubicada en la calle Río de Oro. Y a escasos 50 metros de ese despacho, en febrero de 2016, otra administración, en el centro comercial Los Fresnos, entregó otros 15 millones de euros gracias al juego de Euromillones, que en su momento también había logrado batir todos los récords en la región. Premios millonarios También millonario fue el premio que ese mismo sorteo de Euromillones dejó en La Calzada en julio de 2021, en una administración de la calle Margarita Xirgu, en La Calzada. En lo que respecta al sorteo de la ONCE importantes fueron los 9.275.000 euros, con el Cuponazo, repartió una cuponera en agosto de 2019 en la calle Magnus Blikstady en la avenida de Portugal. Y en mayo de este mismo año, 65.000 euros llegaron al barrio de El Natahoyo a través de diez boletos entregados en el kiosco de Rosalía de Castro, por citar solo algunos ejemplos de los sorteos que han sonreído a los gijoneses.