"Con más terapeutas harían falta menos residencias para las personas mayores"

Pilar Agüera Bobes, presidenta del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Asturias y trabajadora de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, en el Servicio de Mayores, Autonomía Personal y Diversidad Funcional, dirigió ayer un simposio sobre la accesibilidad psicosocial en el marco del IV Congreso Norbienestar, dedicado a salud mental, en el recinto ferial.

–¿Qué hace un terapeuta ocupacional?

–Fomentar la autonomía de las personas para que sean lo más independientes posible; gente con discapacidad, personas mayores, niños que lo precisan y personas con problemas de salud mental. Intentamos que no tengan barreras en su día a día, adaptando su entorno.

–¿En cuanto a la accesibilidad, que es su ámbito?

–La entiendo como accesibilidad universal, no sólo la física, sino también en la comunicación. Considero, y también la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento), que no son las personas las que tienen la discapacidad, sino que es el entorno. El entorno físico y en el caso de la salud mental el entorno ambiental y social. Respecto a la salud mental, además, es necesaria la coordinación entre la atención social y el seguimiento sanitario.

–¿Cuál es la parte social?

–Ahí lo que corresponde es a la comunidad integrar a esa persona. Es la sociedad muchas veces la que pone las barreras porque no quiere personas con problemas de salud mental, que están estigmatizadas. Hay temor en la sociedad, cuando no debiera ser así. Hay personas con discapacidad intelectual que pudieran tener una alteración de conducta puntual, pero yo conozco mucha gente con problemas de salud mental y realmente nunca tuvimos ningún problema. En salud mental hay una línea muy fina entre lo que es normal y lo que ya es una afectación, que puede llegarnos a cualquiera en cualquier etapa de la vida.

–¿En qué ámbitos considera que hay mayor estigmatización?

–En el ámbito laboral estamos viendo que las empresas que contratan a personas discapacitadas por la bonificación no suelen contratar a personas con discapacidad intelectual o con un problema de salud mental. También en la adolescencia, donde creo que somos muy crueles y estigmatizamos a las personas. Los medios de comunicación también al tratar determinadas noticias. Pero la estigmatización se puede dar en todos los ámbitos, en el núcleo familiar incluso, porque es más fácil entender que alguien pueda tener un cáncer que el que pueda tener una depresión.

–¿Qué hacer para esa accesibilidad universal a la que alude?

–Hay una ley que se publicó este año, de accesibilidad cognitiva, con medidas destinadas a personas con discapacidad intelectual, personas mayores y personas con discapacidad psicosocial (de salud mental). Esas medidas incluyen que haya una comunicación clara y entendible en escritos de la administración. También una adecuada señalización del entorno, con pictogramas en los letreros para quien le cueste leer, y con indicaciones muy claras de la orientación. Y por otro lado, apoyos humanos como puede ser un acompañamiento puntual hasta que se volvieran a integrar en la comunidad una persona tras un brote de una enfermedad mental.

–Para ese apoyo humano hacen falta recursos.

–Se ahorraría dinero si la administración contratara a más terapeutas, porque nosotros promocionamos que la gente sea independiente. Una persona mayor si tú puedes trabajar con ella en el entorno, adaptándole el hogar para prevenir caídas, ahorras el coste que pudiera tener un ingreso hospitalario y además no acabará en una residencia. Ahora estamos en ese cambio de paradigma, de ir poniendo esos apoyos en el hogar, que no sería tan costoso como enviar a esas personas a residencias.

–Hablando de mayores, ¿cómo les afectó la pandemia?

–Por el aislamiento que sufrieron, sobre todo en residencias, tuvimos mucha gente después de la pandemia con dificultades cognitivas y luego físicas.

–¿Hacia dónde cree que se debe ir en cuidados?

–El lunes se presenta en Oviedo la estrategia de transformación de cuidados de larga duración, en la que participan una red de 200 profesionales públicos, privados y entidades. Se trata de ir hacia una atención centrada en la persona y no en las necesidades del centro o del recurso. Por ejemplo, con unidades de convivencia con un máximo de 15 personas conviviendo como en una casita, con una sala de estar, que puedas personalizar tu habitación, pudiendo escoger menú al contrario de lo que ocurre ahora en una residencia. También se deben flexibilizar los centros de día y en la atención domiciliaria incluir cuestiones como la rehabilitación o adaptación en el hogar.

–¿Ante ese cambio, qué futuro le ve a la Residencia Mixta de Pumarín, con mil plazas?

–Hay que ir adaptándola. Lo que se trata es de que haya un equipo profesional que sólo se ocupe de una planta y de hacer un entorno hogareño en esa planta. La barrera no es que sea un macrocentro, sino que el equipo profesional no ande disperso y que los ancianos no sean un número de expediente.