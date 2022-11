Sin declaración institucional por las víctimas de la Guerra y la dictadura

El gobierno local retiró el viernes la propuesta de una declaración institucional para que Gijón se adherirse a la conmemoración anual del 31 de octubre como Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura. La falta de apoyos para sacar adelante esa iniciativa (hacen falta 24 votos de los 27 para que se pueda presentar esa declaración institucional) motivó que este intento no llegue al próximo pleno. ¿Las causas? Vox se opuso y desde el Partido Popular manifestaron que, sin conocer antes el contenido del texto, no se iban a adherir a ciegas.

Esta propuesta llega desde el Ministerio después de la aprobación en el Congreso de la ley de Memoria Democrática, que contempla entre otras cuestiones, convertir el 31 de octubre como Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura. Además de la adhesión a esta efeméride, el texto propuesto a todos los portavoces municipales, incluía "disponer anualmente, desde este 2022, todos aquellos actos, actividades o acciones de difusión que estime oportunos y sean adecuados" para cada 31 de octubre.

PP y Vox

El texto describe que Gijón "comparte los principios del Derecho Internacional humanitario de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que deben presidir las políticas públicas relativas a la memoria democrática. La conmemoración de este día de recuerdo contribuye al deber de memoria para que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra y la Dictadura, no puedan volver a repetirse". Y continúa: "Contribuye así a mantener vivo el recuerdo del significado y la trascendencia de los traumáticos hechos acaecidos, y preserva en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo, así como la reparación de la dignidad de las víctimas, tanto entre la ciudadanía actual como en la del futuro".

Finalmente, esta declaración institucional no llegará al pleno dada la negativa de Vox y el PP, que suman cuatro concejales entre ambas formaciones. No obstante, las fuentes consultadas sostienen que desde el gobierno local ni siquiera se llegó a enseñar el contenido de la declaración institucional y que, de entrada, se dio por supuesto que la propuesta no iba a salir adelante.