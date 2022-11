"Algunos delitos contra la libertad sexual se producen por mimetismo con casos mediáticos"

Con gran carga de trabajo y muchos retos para este nuevo curso, Rosa María Álvarez García, titular de la Jefatura de Fiscalía del área de Gijón, hace balance de la labor este año en el Palacio de Justicia.

–¿Con qué expectativas afrontan este nuevo curso?

–El de siempre. Trabajar, trabajar y trabajar, que es lo que la sociedad nos demanda para contribuir a una mejor Justicia. Si la Justicia es lenta, que no sea por nosotros, que no acumulamos retrasos. Procuramos superarnos cada día en la calidad de nuestro trabajo de lo que hacemos, hay mucho esfuerzo personal y dedicación.

–¿Cuáles son los retos?

–A corto plazo, pediría una ampliación de la plantilla de fiscales. Mientras las leyes no se modifiquen y se nos siga encomendando la intervención en tantas materias, es imprescindible. También sería muy práctico implementar el principio de oportunidad respecto de denuncias absurdas o extravagantes. Me refiero a aquellas que ya desde el primer momento se aprecia claramente que no tienen recorrido y no van a prosperar. Ahora se da trámite a todo, lo cual supone un ingente trabajo que podría evitarse.

–¿Y a medio plazo?

–Se impone encomendar al Ministerio Fiscal la investigación de los delitos, como ocurre en todo el mundo civilizado. El sistema español del juez instructor es un caso aislado y peculiar. En esa labor investigadora debe colaborar estrechamente la Policía, cuyo trabajo se debe promover y valorar más, superando antiguos prejuicios. Por otra parte, se debería suprimir la intervención del Ministerio Fiscal en muchos procedimientos en materias no penales, por ser poco relevante, a fin de centrarse de lleno en la materia criminal. También sería muy práctica la supresión de los delitos leves, que pasarían a constituir infracciones administrativas, de competencia de la Policía, como funciona en Francia, por ejemplo. Esa pequeña delincuencia nos da mucho trabajo y el esfuerzo hay que optimizarlo en causas de mayor calado.

–¿Tienen personal suficiente para asumir el alto número de denuncias?

–Estamos sacando todo el trabajo en tiempo, sin demoras, con el esfuerzo del equipo. Somos 14 fiscales y 10 funcionarios y estamos esperando la incorporación del undécimo. En cuanto al funcionariado, es de agradecer la reciente creación de dos nuevas plazas, lo que supone un alivio. No ocurre lo mismo con la plantilla de fiscales, que es escasa para la carga de trabajo que soportamos. Cerca del 40% del total del trabajo de los 52 fiscales de Asturias deriva del territorio del área Gijón y que atendemos treinta órganos jurisdiccionales, que comprenden todas las materias, salvo menores, o sea: penal, civil, mercantil, contencioso y social.

–¿Y no hay refuerzo a la vista?

–Desde Gijón ya se ha expuesto repetidamente ante la Fiscalía General del Estado esta situación, aportando estadísticas y comparativas con alguna otra Fiscalía de área, como Vigo, cuya plantilla es bastante más amplia que la nuestra.

–¿Cuáles son los delitos más habituales en Gijón?

Aún con sus peculiaridades, Gijón no se diferencia mucho del resto del territorio nacional. Abundan los delitos contra la seguridad del tráfico, fundamentalmente por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y conducir sin carnet, bien por haber perdido todos los puntos o por haber sido condenado a su privación y no haberse rehabilitado.

–¿Y en Violencia sobre la Mujer?

–Se ven muchos casos de malos tratos, lesiones leves, coacciones y amenazas leves. Afortunadamente, la mayoría de la violencia de género y familiar es de carácter leve. Igualmente, abundan los delitos de quebrantamiento de condena, respecto de medidas y penas de prohibición de aproximación entre parejas y familiares. Con frecuencia se dan casos en los que, tras un problema de violencia leve, y transcurrido un tiempo, las partes se reconcilian, por lo que la persona condenada decide no respetar el alejamiento, a veces con la anuencia de la víctima. No entienden que la orden o la sentencia judicial hay que cumplirla, aunque se hayan reconciliado y ya no les interese el alejamiento. También son numerosos los delitos de impago de pensiones a hijos cuya custodia se encomienda al otro cónyuge.

–Los datos de las agresiones sexuales revelan en Asturias un aumento del 66%. ¿El área de Gijón en qué cifras está?

–Pues prácticamente igual. Ese porcentaje deriva en gran parte de lo que se contabiliza en Gijón.

–¿Se denuncian más ahora los delitos sexuales o es que hay más casos?

–Ambas cosas, y, lamentablemente, algunos delitos contra la libertad sexual se producen por mimetismo respecto de casos conocidos y mediáticos. Hemos detectado algunas en las que la víctima, por circunstancias, está confusa y no tiene muy claro lo que realmente ocurrió, por lo que en un principio no tenía pensado denunciar y, cuando lo hizo, fue siguiendo el consejo de un tercero, conocido o amigo. En esos casos es difícil llegar al fondo y acreditar el delito y la culpabilidad del denunciado, porque este suele negar su participación y la denunciante incurre en dudas y contradicciones, máxime cuando no presenta lesiones o signos de ataque. Estos hechos se suelen cometer en un entorno íntimo y sin testigos, lo que dificulta mucho la prueba.

–Estuvo de moda en el verano el tema de los supuestos “pinchazos”. ¿Le suena algún caso en Gijón?

–Hubo una denuncia este verano, en la que en un principio se sospechaba que una chica podía haber sido víctima de un “pinchazo”, si bien las pruebas médicas objetivaron que solo estaba afectada por la ingesta de alcohol, sin que en definitiva se hubiera acreditado el “pinchazo”, por lo que se archivaron las diligencias. No me constan otros.

–¿Se trafica menos ahora que antes? Antes había juicios cada poco y ahora parece que son más esporádicos.

Pues sí, por suerte para la sociedad, parece que han disminuido algo los casos, sobre todo el gran narcotráfico, tenemos cosas pequeñas.

–Acaba de presentar la Fiscalía su escrito de acusación contra el “padre Chus”. ¿Es un caso complejo?

–Pues claro que tiene su enjundia. No obstante, dado que está sub iudice y que pronto se celebrará la vista, no me parece oportuno hacer ningún comentario, aunque los medios ya se han ocupado bastante de ese caso.

–Dice la Policía que no dan abasto con las denuncias por estafas digitales. ¿Tiene la misma percepción?

–Es el delito “estrella” en las comisarías, pero a la Fiscalía nos llega un porcentaje relativamente pequeño, porque es complicado identificar a los autores de esos delitos. Son frecuentes las estafas mediante tarjetas de crédito clonadas.

"Hay indicios de la participación de la investigada en el crimen de su hija, por eso se solicitó su ingreso en prisión"

–La ocupación de viviendas ¿es un problema al alza en Gijón?

–Hay bastantes casos de ocupación de inmuebles que no constituyen domicilio de personas, ni primera ni segunda vivienda. Este tipo de hechos constituyen delito leve y se castigan con pena de multa. Es notorio en Gijón el caso de la ocupación de un inmueble en la Plaza del Carmen, cuyo juicio se celebró no hace mucho.

–Pero ahí siguen.

–El desalojo de los okupas de este edificio es complicado, porque, aunque hay algunas personas condenadas, no todos los que allí se encuentran han sido juzgados y condenados porque la gente entra y sale y va variando, lo que dificulta las cosas. En los casos más graves, y por suerte más escasos, se acusa por allanamiento de morada, que es un delito que se juzga por un jurado popular. En estos casos es más fácil la expulsión de los autores.

–Prisión preventiva. ¿No se demoran en muchos casos la prisión provisional?

–Se procura priorizar la instrucción y enjuiciamiento de esos casos, y controlar los plazos de la prisión preventiva. Si la investigación se prolonga el propio fiscal interesa la puesta en libertad del preso antes de que venza el plazo. Hay casos en que es complicado, como en los delitos de lesiones graves, que tardan en curar incluso años. Para evacuar los escritos de acusación y defensa y poder celebrar el juicio, se espera a la sanidad de la víctima y eso puede demorarse.

–Recientemente ha ingresado en prisión provisional una mujer investigada por asesinar presuntamente a su hija.

–Jurídicamente no voy a entrar en consideraciones, el caso se está instruyendo y hay indicios de la participación de la investigada en el crimen, por lo que el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron su ingreso en prisión preventiva, petición que la instructora estimó y la causa se sustanciará por el procedimiento de la Ley del Jurado. Humanamente, no tengo palabras, el caso es tremendo e incomprensible.