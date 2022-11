Las parroquias se enchufan a la fibra

El eco de los cencerros de dos borriquitos grises en la finca anexa a la casa de César Rivera era el único sonido que se escuchaba ayer por la mañana en la vivienda de este gijonés de Lavandera, puro corazón de la zona rural del concejo, con vistas a la cumbre del Monte Fano. Rivera es mecánico de profesión y lleva en la parroquia una docena de años. Por vez primera en una década puede hacer un gesto hasta entonces impensable. Coger su ordenador portátil, sentarse en las escaleras del hórreo de su jardín y navegar por la red de redes sin mayores problemas. Y eso es porque es uno de los muchos vecinos que ya disfrutan en su casa de la fibra óptica gracias a la movilización vecinal que hubo antes del verano para traer un internet decente al margen de los planes de la Administración. "¿Sabes lo que es pasar de tener un mega y medio a 300? Un abismo", resume César Rivera sobre lo que significa para su familia y para él poder conectarse a internet con garantías.

Su caso no es el único. Oxon 3 y Por Aire son las dos empresas locales que tomaron el guante del clamor popular en los núcleos más lejanos al casco urbano y se lanzaron a desplegar fibra por las caleyas paralelamente al programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión. El plan UNICO es la gran apuesta del Gobierno central para enchufar al siglo XXI a los núcleos rurales. El Principado anunció en enero de este año que Telefónica se lo adjudicaba en Asturias por 24 millones de euros. La promesa fue que antes de finales de año habría fibra óptica en casi toda la zona rural con un despliegue en 3.000 unidades inmobiliarias (UIs), de las que 2.000 iban a ser viviendas. Juan Caso es el presidente de la asociación de vecinos de Deva, donde celebran la llegada de la fibra gracias a Por Aire. "Nos hemos tenido que poner al día en telecomunicaciones. Del plan del Principado no volvimos a saber nada", explica.

Los avances de las dos empresas son notabilísimos. Oxon 3 tiene desplegadas 4.096 UIs en un plan para la zona Este y otro para el Oeste, que se corresponde con la parte central del concejo. El plan del Este cuenta con dos cabeceras de 1.024 UIs para dar servicio a Lavandera, Vega, Santurio, Castiello, Deva y Fano. El del Oeste es una sola cabecera de 2.048 UIs para llegar a la parte rural de Roces, La Pedrera, Porceyo, Cenero, Leorio y Ruedes. El número de usuarios conectados en algunos lugares es altísimo. Pinzales, en Cenero, tiene ya al 99 por ciento funcionado y en Lavandera rondan también el 90 por ciento. Hay también 40 clientes en Fontaciera, mientras que en el resto de La Pedrera hay otros tantos hogares con internet de alta velocidad en la zona cerca al club de tiro Sogito.

"Nuestro despliegue se ha hecho siguiendo los planes elaborados por las asociaciones de vecinos", explican fuentes de la empresa para explicar que gran parte de las unidades inmobiliarias a las que se ha llegado son viviendas. "La intención que tenemos es dar servicio a todo el mundo, pero llegar a cada casa es un mundo", añaden desde la firma. "En Vega y Santuario se va a empezar a dar servicio a los clientes por zonas estas semanas. Queremos llegar a clientes de los bordes de Ruedes también. El tiempo, de momento, nos acompaña, y se está avanzando bien", finalizan estas mismas fuentes.

Estudiar a distancia

No tener una buena conexión a internet en pleno 2022 es un lastre se mire por donde se mire. Pero si eres estudiante, puede ser la diferencia entre tener que cambiar de vida o no. Así es el caso de Gabriel Meana, un joven de 21 años que vive con sus padres en La Pedrera. Es árbitro infantil de fútbol, estudió un módulo en el pasado y ahora se ha lanzado al grado en Magisterio que cursa en la Universidad Internacional de La Rioja, conocida popularmente como "la Universidad en internet". Ya se puede intuir, solo por el nombre, que matricularse en un centro así sin tener un internet fiable sería, como poco, frustrante. "Tenemos fibra en casa desde hace dos meses. De no haberla tenido ni habría pensado en matricularme en la UNIR. Habría ido directamente a Oviedo", detalla Meana. "Ser estudiante en la zona rural es tenerlo muy complicado. Hasta ahora prácticamente no podía ver en casa ningún vídeo explicativo de ninguna asignatura", lamenta.

Volviendo a la vivienda de Lavandera de César Rivera, en esa casa también se sabe bien lo que es tener que conectarse a una reunión telemática y que sea, nunca mejor dicho, virtualmente imposible. "He tenido reuniones por el ordenador a la que cuando por fin me he podido conectar ya habían terminado", recuerda Rivera. "Tengo una hija pequeña y cuando la pandemia muchas cosas eran por internet. No tuvimos más remedio que tirar de los datos del teléfono en muchos casos", se sincera. La misma desesperación la han tenido Héctor Caso, el hijo del líder vecinal de Deva, y su novia, Lucía Quirós. Ambos son vecinos de la parroquia y estudian dos másteres. "Ahora que tenemos fibra esperamos que las cosas mejoren poco a poco y podamos tener la misma conexión que una vivienda del centro de la ciudad", zanjan sobre el anhelo que comparten todas las parroquias donde se comienza a ver la luz al final del túnel de la desconexión (a internet) rural.