Ron urge a la hostelería a separar los residuos orgánicos ante el bajón en el nivel de reciclaje

Un llamamiento que lanzó entre los puestos del Mercado Artesano y Ecológico de la plaza Mayor –donde Emulsa ha llevado su campaña "Dale al marrón, recicla orgánico"– y que complementó con otro a la ciudadanía en general. Y es que en Emulsa están preocupados. En lo que va de año, han detectado un estancamiento, e incluso un retroceso importante en algunas partidas, en lo que tiene que ver con la recogida selectiva. La comparativa entre 2023 y 2022 con los datos del acumulado de septiembre establece un descenso en las toneladas recogidas de materia orgánica del 9,2%. Es inferior, pero también descenso, el detectado en los contenedores de cartón (5,4%), envases (2,2%) y vidrio (1,7%). Vidrio es precisamente lo que más recicla la hostelería, pero de los bares y restaurantes de la ciudad se espera mucho más en materia orgánica. Entre otras cosas porque su capacidad de producción de este tipo de restos es muy superior a la de cualquier domicilio particular.

Además, hay mucho margen de mejora. Según los datos de Emulsa, se están separando un 10% de los residuos orgánicos que se generan cuando esa posibilidad alcanza a cerca del 40% de los residuos que se siguen depositando en el contenedor de la basura normal, la de la tapa negra.

Olmo Ron pidió compromiso a los vecinos y los hosteleros para ir a más en el reciclaje, pero también a los grupos políticos para garantizar que Emulsa tenga los ingresos necesarios para "cubrir el servicio y potenciarlo". "Si hubiera dinero podríamos recoger los restos de poda y siega en todo el concejo o incrementar la frecuencia de limpieza de los contenedores", apuntó. Hay que recordar que la fallida propuesta de ordenanzas fiscales del gobierno de PSOE e IU proponía para Emulsa una subida del 30% en los recibos a sus clientes. Tras retirarse antes de la votación en el Pleno los precios quedan congelados.

El interés del presidente de Emulsa con que se recicle mucho más tiene que ver con la obligación de cumplir con la normativa vigente, tanto nacional como europea, pero también con la necesidad de intentar rebajar la factura que la empresa gijonesa le va a tener que pagar a Cogersa. "Cuanto más reciclemos menos será la factura que tengamos en los gastos de gestión en Cogersa", sentenció el edil socialista. Y es que a partir del próximo uno de enero, se van a multiplicar por tres los costes para Emulsa de llevar los residuos de los gijoneses al vertedero de Cogersa ante la entrada en vigor de la ley de Residuos y suelos contaminados para una economía circular. El incremento es de 40 euros por tonelada. Gijón envía anualmente a Cogersa unas 80.000 toneladas de residuos no seleccionados así que son 3,2 millones más a tener en cuenta.

Emulsa ha hecho sus cuentas para explicar que trasladar ese incremento a la tasa municipal de basura supondría elevarla de 69 a 89 euros por vivienda y año. Algo que por ahora no se hará. En lo que sigue trabajando Emulsa es en un proyecto piloto con unas 800 familias para ver la viabilidad de implantar un sistema de pago por generación donde quien no recicle pague más que quien si lo haga. Ahora mismo Gijón tiene una tasa de reciclaje del 37% cuando Europa exige llegar ya al 50% y, en 2025, ese porcentaje debe situarse en el 55%.

Olmo Ron se enfrentará el miércoles a la posibilidad de ser reprobado por el Pleno por su gestión al frente de Emulsa tras el escándalo del supuesto caso de acoso sexual de un capataz a varias trabajadoras. Ciudadanos y Foro lideran esta reprobación a la que esperan sumar a toda la oposición. "Están en su derecho", asumió ayer Ron. Pero no se quedó ahí. "Ya dije desde el principio que sería una vergüenza que grupos políticos y sindicatos usaran este hecho deleznable y horroroso en beneficio propio. Este posicionamiento me causa repulsa. Se usa el dolor de las trabajadoras que han sufrido estos hechos deleznables", criticó el edil. A Olmo Ron le culpa la oposición municipal pero también CC OO, CGT, CSI, USIPA y USO de dañar la imagen de Emulsa y su plantilla. "Este es un caso puntual, no se puede generalizar. Emulsa es clave e imprescindible para Gijón", remató.