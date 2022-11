Un scout pegado a una sonrisa gigante

Érase una vez un hombre pegado a una sonrisa amable y gigantesca. Así podría arrancar la semblanza de Gonzalo Méndez, el vicepresidente del Santa Olaya, con el que basta pasar apenas unos pocos minutos con él en la misma sala para darse cuenta de que es una persona de Primera División. Y no solo por su cargo, ni por su pasado musical, ni por ser motor de numerosas iniciativas a lo largo y ancho de Gijón y Asturias sino porque "Zalo", que es como le dicen en el mundo scout al que pertenece, es un hombre de carácter tranquilo, apaciguador, afable y sobre todo altruista. "Gonzalín", como también le llaman sus cercanos, es alguien a quien es casi imposible pillarle con un "no" en los labios. Un tipo que siempre da a los demás todo lo que tiene a su alcance y también lo que no tiene.

Ese carácter entregado a los demás creen en su familia que lo heredó de su madre, Amadora Méndez, a la que todos conocían como "Dori". Natural de Puerto de Vega, la abnegada mujer acabó viviendo en Gijón donde tuvo no pocos trabajos para sacar adelante a Gonzalo Méndez, que llegó al mundo el 27 de octubre de 1961, antes que Julio y Rafa, sus hermanos. El gijonés nació en el barrio de Jove, pero muy pronto su vida quedó ligada a El Natahoyo. Su madre trabajó durante algún tiempo limpiando la parroquia de San Esteban del Mar donde "Zalo" entraría en contacto con los movimientos parroquiales de la época. Fue en 1974 uno de los precursores de los scouts de El Natahoyo, que sigue llevando en el corazón. Como siempre dice: "scout un día, scout para siempre". Gonzalo Méndez fue al colegio Lloréu y terminó estudiando electricidad en el Revillagigedo, institución que todo el mundo en El Natahoyo simplifica en "Gedo". Hay que decir de él que es todo un manitas al que le encanta montar y desmontar cosas. Trabaja ahora para una empresa de luminosos realizando labores organizativas en el taller, labor que compagina con su cargo de vicepresidente segundo en el Club Natación Santa Olaya. No es la primera vez que está en la junta directiva del club del camino del Lucero, porque ya trabajó a las órdenes de Jenaro Prendes de 1997 a 2001. Los socios del club le deben la organización de las fiestas de septiembre de este año que fueron un éxito rotundo de participación. El final de los setenta y principios de los ochenta fueron para Gonzalo Méndez una época muy movida (y para quién no). Conoció por dentro el cóctel muchas veces explosivo que es el mundo de la televisión y de la música. Los mayores del lugar recordarán en la omnipresente Televisión Española de la época un concurso llamado Gente Joven, algo así como el Operación Triunfo de la Transición. Los más memoriosos tendrán en mente el grupo "Aires de Asturias", que salía delante de toda España a defender el folclore asturiano y que ganó tres veces este certamen. Hay que decir que Gonzalo Méndez es un gran defensor de todo lo asturiano. Considera el Principado un paraíso que hay que proteger. Con "Aires de Asturias" actuaron por medio mundo: Nueva York, Italia, Nuevo México y Suiza. Desde hace diez años forma parte del Grupo "El Xiringüelu", entidad que ahora preside. Si hay una afición que define por encima de todas las cosas a Gonzalo Méndez es su amor sin condiciones por la fotografía. Le gusta todo de la cámara. El enfoque, captar la luz, el movimiento y el momento. Tuvo en su desván una pequeña sala para revelar imágenes en tiempos en los que la fotografía digital ni estaba ni se le esperaba. Hoy día es fácil verle en decenas de eventos sociales. Se le considera el fotógrafo "oficial" de la Asociación de Escanciadores de Asturias, de la Escuela de Arte Dramático de Asturias (ESAD), de la academia de baile Patricia Laruelo de Siero, y de la plataforma LGTBI que organiza el "El orguyín del Norte". Un gesto muy característico suyo con esto de la fotografía es que es bastante común que entregue las recopilaciones de imágenes de los eventos que hace en un CD, a la vieja usanza. Otra de sus aficiones es la del windsurf y una muy curiosa es que es un gran coleccionista de relojes. Tiene varios de pulsera, otros tantos de bolsillo y alguno que otro más, de los marcan la hora, clavados por las paredes de su casa. Gonzalo tiene dos hijos. Ricardo y Paula. Y un nieto de seis meses y medio, Marco, que es su ojito derecho y al que le encanta cuidar. Todas sus ocupaciones no le dejan demasiado tiempo libre, pero por ocupado que esté Gonzalo Méndez siempre sacará un rato para los demás, para echar una mano en todo lo que necesite y siempre sin esperar nada a cambio. Es una persona comprometida con sus orígenes, cercana, muy querida en el Santa Olaya y en todo aquello que ha emprendido a lo largo de toda su vida, que no son pocas cosas. Quedó claro el pasado sábado cuando le organizaron un gran homenaje en el restaurante Savannah en El Natahoyo al que acudió el mismo presidente del Principado, Adrián Barbón. Dijo el líder regional que se necesitaban mucha gente como Gonzalo. Y este es un análisis, que, se tenga la ideología que se tenga, es imposible no secundar.