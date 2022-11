El cambio del PGO por una sentencia permitirá hasta 30 chalés en el entorno del Hospital de Cabueñes

La recalificación como suelo urbano consolidado de 30.477 metros cuadrados colindantes con la finca en la que se va a ampliar el Hospital de Cabueñes se encuentra en proceso de información pública de su evaluación ambiental hasta el próximo 16 de diciembre. Se trata de un cambio del Plan General de Ordenación (PGO) forzado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de septiembre de 2020, que dio la razón a los propietarios de las siete viviendas unifamiliares de una zona que en el PGO de 2019 figuraba como núcleo rural y que ahora pasará a tener la consideración de suelo urbano de baja densidad, lo que permitiría albergar hasta un máximo de 30 viviendas.

Las fincas están situadas en torno al camino de La Frontera y a la caleya del Conde y no todas las viviendas que podrían albergar en un futuro serán chalés de nueva construcción ya que al menos dos de las casas no podrán demolerse. Una de ellas, la Quinta Pola, edificación con protección parcial en el Catálogo urbanístico municipal, con un entorno de protección que actualmente está acotado en la finca en la que se encuentra, aunque el mismo podría menguarse. No será la única vivienda existente en la zona que no se podrá demoler, ya que otra de las existentes se deberá debe permanecer al tratarse de una construcción identificada como vivienda tradicional, y que quedará fuera de ordenación tolerada, al estar alineada hacia la calle sin el retranqueo de cuatro metros que establece la normativa municipal.

La modificación del PGO en tramitación contempla que los caminos de La Frontera y de la caleya del Conde se ensanchen con un vial de cinco metros, dado que pasarán a tener la condición de calles. La modificación puntual del plan prevé también un nuevo colector junto al límite sur de las parcelas para mejorar la evacuación de las aguas residuales, colector que conectará con la red que se ejecutará en la urbanización de que desarrollará Vegasol al oeste de estas fincas.

La modificación del plan establece que esas tres hectáreas largas serán, como suelo urbano de baja densidad, un colchón entre el suelo urbano más denso y la edificación dispersa propia del núcleo rural.

La sentencia que dio la razón al grupo de propietarios del terreno acepta la recalificación porque el suelo está delimitado por terrenos residenciales de baja densidad o adscritos a sistemas generales como es el caso del Hospital de Cabueñes, existiendo una "continuidad evidente" con el suelo urbano y la trama viaria de la ciudad, entre otros argumentos.

Por otro lado, Desarrollos Hear, está tramitando el plan especial para construir doce chalés en la parroquia de Castiello, en la unidad de actuación "Los Laureles-Autovía Minera", con el desarrollo de un área de 18.609,13 metros cuadrados colindantes con la carretera de Granda. El desarrollo prevé reservar espacio para 56 plazas de aparcamiento, catorce de ellas en suelo público. También contará con una zona verde de 1.430,24 metros cuadrados. Esta urbanización se diseña con una red de saneamiento separativa para aguas pluviales y fecales. Las primeras, tras un tratamiento de desbaste, desengrasado y decantación se prevén verter al Arroyo de Castiello, mientras que las fecales acabarán en la depuradora del Pisón a través de la red municipal de saneamiento.