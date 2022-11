El Coto se moviliza en contra de cambiar el sentido del tráfico en Usandizaga

Los vecinos de El Coto han empezado a movilizarse para evitar el cambio de sentido de la calle Usandizaga. Según el Plan de Movilidad, esta vía que va desde la calle Quevedo en sentido descendente hasta la plaza de toros de El Bibio –en el lugar en el que finaliza la calle Pablo Iglesias y se inicia la carretera de Villaviciosa–, pasaría a ser de sentido ascendente. "Significaría más tráfico para El Coto. Estamos hartos, seguimos siendo los que pagamos los platos rotos de la concejalía de movilidad y seguimos convirtiendo el barrio en el tubo de escape de la ciudad", critica con dureza Christian Guisado, líder vecinal.

En la zona, los vecinos y comerciantes ya han empezado a movilizarse para visibilizar su rechazo a esta opción incluida en el plan de movilidad, con carteles negros con lema "No al cambio de sentido en Usandizaga", que se pueden ver por diferentes espacios de la zona. Actualmente hay tres calles paralelas en la zona. General Suárez Valdés, en la prolongación de la avenida de Castilla, con un solo carril ascendente tras la inclusión de un carril bici. Usandizaga, hacia el oeste, iría en sentido descendente, mientras que la última, la de Anselmo Solar, se puede utilizar en ambos sentidos, y comunica con la Rotonda del Caballo, en la entrada a la ciudad por Viesques. "Esa vía de Anselmo Solar pasaría a ser solo de entrada a Gijón, por lo que acarrearía que todo el tráfico de autobuses pasase por allí y se saturase aún más", lamenta Guisado.

Los vecinos transmiten su malestar por no haber sido informados de esas previsiones del plan de movilidad. "No es la primera vez que sucede. Los tres carriles de la avenida de Castilla fue la primera mentira de la concejalía, nos dijeron que no harían ninguna medida que afectase a El Coto sin consultar con los vecinos, y a los tres días nos encontramos el carril de avenida de castilla pintado, ahí empezamos a saturar el barrio, algo que llevamos tiempo soportando", indica el líder vecinal, que pide diálogo: "El plan de movilidad tiene que ser un pensamiento de ciudad, consensuado, y con los vecinos de la calle Usandizaga no se reunió nadie". Además, añade las consecuencias que supondría la decisión: "Meterán autobuses y semáforos, quitarán aparcamientos, fomentarán contaminación y ruido... y esa calle no es la avenida de la Constitución", enfatiza Christian Guisado.