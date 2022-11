El informe de Inspección de Trabajo sobre el derrumbe del colegio San Vicente, en el que fallecieron dos obreros, revela que las causas del fallo estructural "fueron ajenas al comportamiento de la empresa donde prestaban servicio" los fallecidos y, por tanto, "no susceptibles no susceptibles de responsabilidad administrativa en el orden social, y que desde el punto de vista de la normativa de prevención de riesgos laborales, la empresa cumplió con las obligaciones que contienen el deber de seguridad, no pudiendo prever un riesgo de derrumbe que le era desconocido". En base a estas conclusiones, la Fiscalía ha solicitado el archivo de las diligencias abiertas.

Las causas de este trágico episodio, ocurrido el pasado 5 de enero, "fue la rotura de las armaduras de pretensado de varias viguetas debido a la corrosión por filtraciones de agua del tramo de cubierta plana existente sobre el forjado". Dos personas perdieron la vida, dejando al alumnado, además, si poder regresar al edificio hasta el inicio de este nuevo curso. Ahora se está a la espera de que el Juzgado de Instrucción valore la petición de la Fiscalía para su sobreseimiento.