Prórroga veraniega en San Lorenzo

A principios de octubre, cuando los perros regresan San Lorenzo, siempre es el síntoma de que el otoño ha hecho escala en la ciudad. También que los días se acortan, que las nubes encapotan el cielo y que los pantalones cortos y las camisetas de tirantes compran billete de vuelta al altillo del armario para ceder sitio a los jerséis y las pellizas. Y así siempre, menos este año, que el verano todavía anda de prórroga por el principal arenal gijonés, donde ayer se vieron escenas más propias de la Semana Grande que de mitad de noviembre con la Navidad a la vuelta de la esquina y los adornos instalándose en las plazas y en los paseos. Se dejaron ver jubilados a pecho gentil paseando por la orilla y no pocos bañistas zambullirse en las aguas del Cantábrico como si fuera plena temporada de baños. Hubo hasta quien hizo de San Lorenzo su propia playa de El Rinconín como Sofía Liébana que se bañó con su perro "Nilo" como si nada. "Es la primera vez que meto al agua en noviembre y se lo recomiendo a todo el mundo", exclamó.

Se comenta en los mentideros de los bañistas de baño diario en San Lorenzo que les cuesta encontrar en su mente un tiempo en el que en pleno noviembre el agua estuviera como ayer a 16 grados de temperatura. El verano se resiste a marchar y se ha convertido en un "veroño", una mezcla de estío y otoño que parece, según opinan los meteorólogos, le quedan dos telediarios. Las previsiones del tiempo no son buenas y dan lluvia a partir de mañana para toda la semana. Pero nada de esto parecía importarle ayer a Rocío Pérez, una de las que se refrescó de buena mañana en el arenal. Pérez es de esas leonesas que presumen de tener playa porque cuenta que tiene casa en Begoña y que siempre que viene a Asturias acude llueva o haga frío a zambullirse en el Cantábrico. "Para ser noviembre, el agua está espectacular. ¡Si ha habido días de agosto en los que he pasado más frío!", razonó con el pelo húmedo.

Campechano es la palabra del diccionario que mejor se amolda a la personalidad simpática y llana de José María González. Este hombre tiene 58 años, nació en Salamanca y llegó a Gijón hace 35 a ganarse la vida como tantos otros. Empezó de peón de obra y ahora es oficial. "Y de oficial me voy a jubilar", dijo con un buen humor a prueba de balas y el bañador bien colocado para meterse al mar en cuanto acabase la conversación. El baño le prestó de lo lindo. "Lo de hoy –por ayer domingo– es como un día de verano. El agua está a 15 grados y el ambiente a 20. Se está de cine", explicó con una sonrisa de oreja a oreja.

Otro bañista fue Daniel Castañón, de 62 años y de Gijón de toda la vida. Es vecino del Centro y otro de los que siempre que puede se acerca a San Lorenzo. "Esto está siendo como una prolongación de verano. El agua sigue estando muy buena. Al menos para los que no son frioleros porque los hay que no se bañan ni en pleno agosto", comentó. "Está fría, pero se está mejor ahora casi que en verano porque hay menos gente", se le escuchó decir a Eutimio Lorenzo, un zamorano de 77 años que lleva en Gijón medio siglo. "Hay que aprovechar todo lo que se pueda", añadió este hombre.

Y mientras lo decía, decenas de perros correteaban sin preocupaciones por la arena de la playa de San Lorenzo. Uno de estos perros fue "Nilo", que en vez de ir a buscar una pelota o un frisbee al agua fue directamente a buscar a su dueña, Sofía Liébanas. Esta joven se puso ayer el bikini por primera vez en noviembre. Fue a la playa con su padre y con su madre. Ellos vienen del barrio de La Guía y lo normal para ellos en estas fechas es darse un paseo por la arena, pero no más. La joven tiró la casa por la ventana y se zambulló en el agua aprovechando el solecito de la jornada dominical. "Bañarme con el perro ha sido una experiencia genial. Como todo, con ellos mejora", se sinceró. "Este baño me ha dado energías para todo el día y para toda la semana. He cargado las pilas", finalizó. Y falta van a hacer esas energías a ella y al resto de gijoneses que tendrán que vivir los próximos días con el paraguas de la mano y con el cielo cubierto. Eso sí, a los que están aprovechando el "veroño" que les quiten lo bailado.