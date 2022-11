"Aspiramos al tercer puesto en una coalición electoral"

Rufino Fernández acaba de ser elegido como candidato de Equo a las próximas elecciones municipales. Profesor de inglés, fue asesor del grupo municipal durante unos meses al inicio de este mandato, hasta que en septiembre de 2020 pasó a ser concejal tras la marcha a Madrid de Alba González y el fallecimiento de Yolanda Huergo, que hicieron que corriera la lista hasta él que iba quinto en la candidatura de Podemos-Equo.

–¿Esperaba convertirse en concejal este mandato?

–No lo esperaba, ni en aquel momento lo deseaba, porque significaba lo que significaba, que Yolanda había perdido la batalla contra el cáncer.

–¿Cómo afronta ahora haber sido elegido cabeza de lista?

–Con la misma ilusión y también con mayor conocimiento de cómo funciona el Ayuntamiento.

–Ustedes se muestran abiertos a repetir coalición con Podemos. ¿Es la única que barajan?

–No. Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar con todo el mundo en la izquierda. Si se llega a un acuerdo con Podemos, pues con Podemos y si fuera con IU, con IU; si es con ambos porque se haga una candidatura conjunta, pues con ambos. Siempre hablando desde el programa, el respeto y las coincidencias.

–¿Y qué opción prefiere?

–Todavía no hemos hablado con nadie. Hasta que hables con la gente y veas cuáles son sus prioridades, cuáles son sus ideas, y no sepas lo que quieren desde el otro lado, no tiene mucho sentido plantearlo. Además no es una decisión que tomaré yo, sino que la tomará la asamblea y las negociaciones las harán nuestros coportavoces. Además, nosotros somos horizontales. Las decisiones las adopta toda la asamblea y, por estatutos, para que se apruebe una coalición nuestros estatutos exigen dos tercios de apoyo, no una mayoría simple.

–Ahora están en coalición con Podemos. ¿Le dan prioridad?

–No. Tenemos un programa, unas ideas. Hay que ver los de los demás y a partir de ahí lo que consideremos que es mejor para la ciudad y para el trabajo en el grupo municipal.

–Ha habido un cambio orgánico en Podemos y en su candidatura. ¿Cree que eso va a afectar al entendimiento con Equo?

–No lo sabremos hasta que no nos pongamos a hablar con ellos. A fin de cuentas, los partidos los hacen las personas.

–¿Cuál es el puesto mínimo que considerarían en la candidatura municipal para sellar una coalición?

–Nosotros queremos seguir teniendo representación en el Ayuntamiento, pero no hablamos ni de mínimos ni de máximos.

–¿Tiene que ser un puesto de salida?

–Obviamente, claro.

–¿Y cuál consideran que lo es?

–Ahora mismo parece claro que un puesto de salida sería el tres, porque es el número de concejales que tenemos en el grupo municipal. Eso es a lo que aspiramos, pero dependerá de las negociaciones.

–¿Y en materia programática qué aspectos son claves para Equo?

–Tenemos que construir la ciudad para que sea resiliente ante la crisis climática en la que nos encontramos. Entonces, una movilidad sostenible, una verdificación de los espacios porque cuanta más naturaleza hay más mejora la salud de la ciudadanía, la justicia social. Es decir, los valores de la ecología política, que es lo que nosotros defendemos.

–En enero se va a poner en marcha la regasificadora, que quedó paralizada por una demanda interpuesta por su partido.

–No es una buena noticia que se ponga a funcionar una infraestructura que tiene una sentencia que dice que es ilegal y que se modificó la legislación para hacerla legal. Es innecesaria y va a suponer un coste para la ciudadanía, porque no va a abaratar los precios ni a mejorar nuestra autonomía energética. Y encima está en una zona, como es el oeste de Gijón, con altas tasas de contaminación donde vamos a incorporar un elemento más. La regasificadora no genera ningún beneficio y, además, es peligrosa.