Cuenta Ana Isabel Testa que lleva desde los 9 años teniendo diabetes. "Esta es una enfermedad crónica grave, lo que pasa es que como no duele parece que no pasa nada. No es así", explica. Testa sabe bien de lo que habla porque es la presidenta de la asociación de Diabéticos del Principado de Asturias, una entidad que ayer celebró el Día Mundial de esta dolencia con varios actos, entre ellos, el iluminado de la fachada del Ayuntamiento de color azul y charlas informativas en los centros de salud de la ciudad. Lo que piden es, precisamente, eso. Tener más espacio para poder divulgar sobre el tema. Piden poder dar charlas en los colegios, en los institutos y en las asociaciones de vecinos para que haya más información. Tener más presencia para que la diabetes no pase desapercibida. "Hay mucha gente que no le da importancia, que se cree que es tener cuidado solo con el azúcar y es más que eso", explica Ana Isabel Testa.

Lo que cree Testa es que en esas charlas también habría que hablar sobre prevención. "Llevar una vida saludable, con una buena alimentación y hacer ejercicio es algo clave para que no aparezca la diabetes tipo II", puntualiza. A lo largo de la jornada de ayer, el objetivo de esta entidad ha sido concienciar sobre el problema de la diabetes y dar visibilizar una enfermedad a la que veces, explica, no se le presta la atención adecuada. "Reclamamos que haya más información para todo el mundo, a nivel sanitario y a nivel escolar. Pedimos que nos abran las puertas de los colegios. Esta es una enfermedad grave, sí, eso está claro, pero también se han producido muchos avances en los últimos tiempos sobre ella", declara la presidenta de Asdipas. "Hace falta saber lo que se tiene que comer y lo que no, las cantidades. Todo eso es importante y por eso queremos tener más presencia en los colegios", añade Testa sobre el tema. Precisamente, ayer, el colegio Clarín ya dio un paso adelante organizando ayer una gran jornada para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. Los alumnos de los diferentes cursos recibieron ayer charlas sobre esta enfermedad y diversa formación para poder estar más al tanto de la situación. Entre las actividades más destacadas estuvo la visita de Marta Nonide, doctora en Urgencias, que dio una formación práctica sobre "RCP en mi escuela". Además, todo el colegio Clarín participó en una actividad conjunta. Los pequeños recortaron y colorearon círculos azules para conmemorar la efeméride y todos juntos en el patio formaron un gran círculo en el que participaron vehículos de Protección Civil, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Todo ello para que la diabetes tenga la importancia que merece.