En noviembres, Gijón suena a jazz. Durante prácticamente todo el mes, la ciudad se dejará envolver por un estilo musical con un buen número de seguidores fieles y entregados. Un año más, el epicentro será el Teatro Jovellanos, que del 24 al 27 de este mes acogerá la quinta edición del ciclo "Jazz Xixón", aunque se contará también con diferentes citas en el Ateneo de La Calzada o en el Centro Cultura Antiguo Instituto, donde el pasado día 2 de noviembre pudo disfrutarse de "Monodrama" Sin duda, una excelente oportunidad para poner en valor una disciplina que atrapa y que, a pesar de que goza de un gran seguimiento, necesita más visibilidad.

Kassa Overall, el día 26 en "Jazz Xixón"

La programación del certamen "Jazz Xixón", que tendrá lugar del 24 al 27 de noviembre en el Jovellanos,, contará con la presencia de Kassa Overall, quien el viernes 25, a las 20.30 horas, se subirá al escenario del Jovellanos. Músico, maestro de ceremonias, cantante, productor y baterista, el estadounidense combina la experimentación de vanguardia con técnicas de producción de hip-hop llevando el nexo entre el jazz y el rap a direcciones desconocidas, que reflejan un trasfondo musical panorámico de la Costa Oeste G-Funk con los sonidos underground de Nueva York.

Overall ha estado trabajando en primera línea de la escena del jazz de la ciudad de Nueva York durante dos décadas, haciendo giras y grabando con artistas tan variados como Geri Allen, Steve Coleman, Francis and the Lights, Yoko Ono, Peter Evans, Carmen Lundy, Terri Lyne Carrington, Dee Dee Bridgewater, Theo Croker y Gary Bartz. Su trabajo como productor se puede escuchar en discos de Theo Croker (Escape Velocity), Arto Lindsay (Cuidado Madame) y Das Racist (Sit Down, Man).

En los últimos dos años, el artista ha lanzado cuatro proyectos aclamados por la crítica: "I Think I’m Good", "Go get ice cream and listen to Jazz", "Shades of Flu" y "Shades of Flu 2", con el apoyo de artistas visionarios como Virgil Abloh y Thom Yorke. Sea cual sea el experimento, Overall se mantiene fiel al estilo de la batería de jazz en la tradición de sus mentores, Elvin Jones, Billy Higgins y Billy Hart, con quienes estudió en el Oberlin Conservatory of Music.

El jueves 24, también a las 20.30 horas, arrancará el certamen en el Jovellanos con la actuación de "Moisés P. Sánchez Invention Trio", un concierto que supondrá la presentación del disco publicado por MarchVivo/Outhere en octubre de 2021, una iniciativa de la Fundación Juan March que tiene la ambición de recoger algunos de los proyectos más singulares nacidos al amparo de esa institución. Moisés P. Sánchez recrea las "Quince Invenciones para teclado de J. S. Bach" y las trae a su universo a través de unos arreglos muy cuidados en los que se aprecia su singular personalidad jazzística y creativa. El resultado es un vuelo musical fascinante que suena a una desbordante imaginación, la suya y la de Pablo Martín Caminero y Pablo Martin Jones, los dos músicos que lo acompañan.

El 26 de noviembre, sábado, a las 20.30 horas, actuará en el Jovellanos la cantante, compositora, trompetista y saxofonista catalana Andrea Motis, una de las artistas de jazz españolas de mayor proyección internacional. A los catorce años –tiene 27– grabó su primer disco de standards, "Joan Chamorro presenta Andrea Motis", al que siguió, en 2012, "Feeling Good". Tras la repercusión de sus primeros álbumes llegó su primer lanzamiento mundial, "Emotional Dance (2017)", con el sello Impulse! y, posteriormente, "Do outro lado do azul (2019)", en Verve, lo que la convirtió en el primer artista español en publicar bajo estos sellos, ambos emblemáticos en la historia del jazz.

El certamen en el Jovellanos lo cerrarán la "Little Band del Conservatorio de Gijón & Coro más que Jazz", que actuarán el domingo 27, a las 12.00 horas; y el lunes 28, a las 10.30 horas. Un concierto, o mejor dicho, dos, en los que el público y músicos jugarán y tocarán juntos. Con instrumentos musicales, con la voz y haciendo ritmo con el cuerpo, sintiendo como el swing, el blues, los ritmos latinos y la magia del jazz inundarán todo el teatro.

También el domingo 27, pero a las 2.30 horas, actuará "Sinatra & Jobim Project", homenaje al disco que grabaron en 1967 en Los Ángeles Frank Sinatra y Antônio Carlos Jobim, en el que se mezclaba la bossa-nova con el jazz vocal; y a todos los músicos que lo llevaron a cabo.

Jazz en el Ateneo

Desde el pasado 8 de noviembre, el Ateneo de La Calzada acoge varias actuaciones musicales y diferentes propuestas dentro de la quinta edición de su ciclo "Jazz en el Ateneo". Tres citas musicales centran el programa : la de "Sil Fernández canta a Nina Simone", que tuvo lugar el día 10; la presentación en Asturias el jueves 24 de "Lavanda Jazz Band", con varios asturianos entre sus integrantes, un espectáculo multidisciplinar de música, swing, poesía y teatro para todos los públicos; y la actuación de Javi Ruibal, el 1 de diciembre. En el área cinematográfica, el documental "Buenavista Social Club", de Wim Wenders, proyectado el pasado día 9; y el clásico de Scorsese "New York, New York", el próximo 23 de noviembre. Las artes escénicas también tuvieron su espacio con el montaje "Aullido", el pasado sábado 12.