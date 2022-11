Ratifican los 15 años de pena para un gijonés que intentó matar a su mujer a puñaladas

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto por Rafael H. E., el varón de 70 años condenado a 15 años de cárcel por intentar matar a puñaladas a su mujer en septiembre de 2020, justo cuando debía abandonar el domicilio familiar de la avenida Constitución por su separación.

La afectada, de 65 años, había decidido dar por finalizada la relación sentimental ante el carácter violento de este hombre, que se comprometió a mudarse y pactaron que abandonaría el piso el día 16 de septiembre por la mañana. Pero a primera hora, como desveló entonces LA NUEVA ESPAÑA, cogió un cuchillo de 15 centímetros con el que se dirigió a la habitación donde dormía su mujer. Entonces, comenzó a lanzar puñaladas a su víctima en la zona del cuello y el pecho mientras ellas utilizaba sus brazos para intentar zafarse del ataque. Tal fue la violencia con la que actuó este individuo que el cuchillo se partió, pero lejos de deponer su actitud se fue a la cocina a por otro.

"Luché por mi vida"

La mujer aprovechó ese momento para escapar de la vivienda, salir al descansillo y pedir ayuda, cubierta de sangre. Logró el amparo en un vecino, que además de auxiliarla también logró retener al maltratador hasta la llegada de la Policía. Fue detenido y enviado a prisión preventiva. "Pido perdón, estaba mal de la cabeza, muy alterado", trató de argumentar este hombre durante el juicio, celebrado en la sección tercera de la Audiencia, con sede en Oviedo. Por contra, la víctima relató el calvario que sufrió, tanto en la relación como el día del ataque. "Me agarró del pelo, me tiró de la cabeza hacia atrás y me lanzó una puñalada al cuello. Traté de protegerlo y puse los brazos, luché por mi vida con los brazos y los pies, no sé el tiempo que estuve luchando y sangrando, me rompió cuatro costillas, hasta que caí, ya no tenía fuerzas", pronunció la afectada.

La sentencia fue condenatorio, imponiendo 15 años de cárcel, un lustro de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse a su víctima a menos de 500 metros durante 19 años. También se impedía al procesado el vivir en Asturias, así como el pago de una indemnización de 14.400 euros por los daños físicos y morales provocados a su expareja. Ese fallo ha sido ratificado ahora por el TSJA, pero, la sentencia aún no es firme y este individuo podría recurrir aún ante el Tribunal Supremo.