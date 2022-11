Urbanismo opta por la adjudicación directa para cambiar el plan especial del Muro

La modificación el plan del Muro se llevará a cabo finalmente mediante una adjudicación directa, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, después de la licitación para redacción del plan especial del paseo (por 151.800 euros, IVA incluido) quedase desierta hace dos semanas. Así lo confirmó ayer la edil de Urbanismo, la socialista Loli Patón, para responder a una pregunta del grupo municipal de Ciudadanos. De esta forma, desde el gobierno se sigue adelante con un plan fundamental para poder llevar a cabo el planteamiento de reforma del Muro, optando ahora por lo que se conoce como un procedimiento negociado sin publicidad, mediante el que se contactará con tres empresas para luego elegir la mejor oferta. «Queremos iniciar el expediente lo antes posible», confirmó ayer Patón a preguntas de este periódico, prefiriendo no dar fechas concretas.

El hecho de que ninguna empresa presentara oferta en la anterior licitación abría dos posibilidades al gobierno. O bien repetir el concurso o bien apostar por el procedimiento negociado sin publicidad, una herramienta más rápida a la que puede recurrir la administración en los casos en los que un contrato queda desierto. Tras la pertinente consulta al área de contratación municipal, desde Urbanismo se ha optado por esta última opción. «La idea es continuar dentro de la normativa legal. Hay que redactar unos nuevos pliegos, contactar con los estudios para que una vez tengamos las tres ofertas adjudicar», aclaró Dolores Patón.

La decisión, en cambio, ha motivado las críticas desde el grupo municipal de Ciudadanos. "Con este método de contratación, que le permite elegir a las tres empresas que participen, lo único que se favorecerá es que la reforma de este plan especial contemple la pretendida peatonalización completa del Muro, algo sobre lo que no solo no existe ningún consenso político y social, sino que directamente provoca el rechazo de una buena parte de la ciudadanía gijonesa", valoró este martes el concejal Rubén Pérez Carcedo. A juicio del edil de la formación naranja, "dado que no hay dinero para acometer ninguna reforma en profundidad del Muro, las prisas por reformar este plan solo se pueden entender por un intento de esquivar la actual sentencia que obliga al mantenimiento de los dos carriles de circulación, uno por cada sentido, y de legalizar y recuperar la chapuza del cascayu". “El Gobierno no sabe ya que hacer para poder imponer su criterio y llevar a cabo sus planes en el Muro, primero vulneraron la normativa, y ahora pretenden hacer un plan especial a su medida”, añadió Pérez Carcedo.

La decisión de hacer un nuevo plan especial conllevaba retrasar, como mínimo, un año cualquier actuación reseñable dentro del ámbito de actual del Plan. Otra opción era empezar la reforma por la zona de El Rinconín al no estar afectada por esa normativa específica para la fachada marítima del Muro de San Lorenzo. Este último revés con el contrato supone, aunque solo sea unos meses, demorar aún más un proyecto cuya definición final quedará para la próxima Corporación ante la cercanía del proceso electoral.