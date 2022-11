El Mundial de los goles en silencio

Una de las televisiones de la terraza del Carlin Goal emitía ayer un reportaje sobre la Copa del Mundo, pero nadie en los bajos de El Molinón, salvo aquellos especialistas en la lectura de labios, podía saber de qué trataba en realidad porque el plasma tenía desactivado el volumen. Y así tendrá que seguir, salvo cambio de última hora, cuando el 20 de noviembre ruede la pelota en Qatar donde España buscará levantar su segundo Mundial porque aún no se ha dado el visto bueno a suspender puntualmente los niveles sonoros de las terrazas para los partidos de la cita futbolística. La situación tiene en vilo al sector hostelero gijonés que reclama hacer una excepción para quitarle el "mute" a la tele al menos cuando juegue la selección del gijonés Luis Enrique. "Los partidos son en un horario prudencial y en silencio se pierde mucho ambiente", explican.

El tema se remonta al pasado 17 de octubre cuando Foro propuso un ruego a la comisión de Urbanismo para poder activar el volumen en las terrazas durante los partidos de España y también en los del Sporting. El portavoz Jesús Martínez Salvador recordó que esto ya se hizo otras veces. El concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín, se comprometió a abrir una mesa de diálogo, que no se ha celebrado, entre Otea y la Federación de asociaciones de vecinos (la FAV) para llegar a un acuerdo. "Sorprende que el gobierno local delegue en la FAV las decisiones de su competencia, cuando llevan haciendo oídos sordos a sus demandas más de tres años", criticó Martínez Salvador.

La polémica está servida. Otea ha pedido por escrito a todos los ayuntamientos asturianos permiso para poner el volumen. En Gijón, explican que no ha habido encuentro con la FAV porque se está a la espera de la respuesta de la administración. "El Mundial dura menos de un mes y los partidos son de tarde. Pensamos que no se producirían molestias a los vecinos y, en cambio, muchos de ellos sí podrían disfrutar de ver en una terraza junto a sus amigos y familiares el mayor espectáculo futbolístico que existe", valoró Ángel Lorenzo, presidente de Otea Gijón. Por su parte, Manuel Cañete, de la FAV, que también niega que haya habido ningún encuentro, pide normalizar la situación. "No podemos estar planteando una modificación de la norma cada vez que hay un evento. Estas excepciones sientan precedentes. Es lamentable que solo se planteen con el fútbol masculino. También hay selección femenina", dijo.

¿Y qué se dice a pie de calle? Pues que el Mundial de Qatar no puede ser el Mundial de los goles en silencio. Varios hosteleros mostraron ayer su visión del asunto. Piden levantar la mano, darle volumen a la tele a límites razonables. "Tener la televisión sin ningún volumen va a restar mucho ambiente", apunta Heimer Cruz, encargado de tardes del Carlin Goal. "Estamos hablando de una competición que es cada cuatro años. Creo que no habría problemas por hacer excepciones en situaciones así o, por poner un ejemplo, en la final de la Liga de Campeones. Son cosas que son puntuales y son históricas", valoró Cruz.

Berna Alonso es el propietario de La Cañada Real de los bajos de El Molinón. Pide lo mismo que su compañero. "Un Mundial si compite la selección es la fiesta del fútbol español. Esto no es de ahora, en los últimos ocho años ya se venía haciendo y se ha hecho con los juegos Olímpicos y con las Eurocopas. No entendemos muy bien que ahora no se pueda hacer", analizó. "Los partidos no van a coincidir con horarios de sueño, no habrá goles fuera de hora ni nada por el estilo. Solo pedimos los partidos de España. Es curioso que, durante la pandemia, a la Alcaldesa se le llenara la boca con las ayudas pero que ahora que pasó el virus nos dejen aparcados otra vez", cargó.

"Es la mejor forma de apoyar a la selección. Por supuesto que estoy a favor de darle a la televisión el volumen. Concretamente, nosotros estamos en un lugar en el que no podemos molestar a ningún vecino", apostilló, por su parte, Marcos Castro, del Asador Lúpulo, otro de los locales de los bajos de El Molinón.

El caso de Oviedo

Hay otros ayuntamientos asturianos donde este tema ya se ha abordado. Por ejemplo, en Oviedo no existe esta polémica porque su ordenanza de terrazas (en Gijón sigue por renovarse) permite excepciones en momentos puntuales. Ya se retransmitieron derbis asturianos y para Qatar se levantará la mano con los partidos de España, la semifinal y la final.