La oposición insiste en los "retrasos" del plan y ve con dudas su financiación

La oposición municipal celebra la alta concurrencia al concurso público, pero dice hacer una celebración a medias de un proceso para el que, tras su adjudicación, abrirá plazo de 30 meses de trabajos que tendrá que seguirse de una labor de búsqueda de financiación que aún no está clara. Podemos-Equo insiste en un pulmón verde en el "solarón" y los grupos del centro-derecha aseguran la "ruptura unilateral" del convenio anterior está retrasando el proyecto.

"Es positivo que haya tantas empresas interesadas y confiamos en que nada retrase esta licitación, que bastantes retrasos acumula ya todo lo relacionado con el plan de vías", señala Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos, que pide no olvidar "que otros aspectos importantes como la financiación o los términos del nuevo convenio siguen completamente en el aire, sin ningún tipo de avance". Urge también el edil la convocatoria del consejo de administración de Gijón al Norte "para abordar el adecentamiento de la totalidad de los terrenos liberados y revisar su destino", dos medidas aprobadas en Pleno.

Desde el Partido Popular, la portavoz Ángel Pumariega se muestra más crítica. "En el debate del estado del municipio de diciembre de 2020 la Alcaldesa anunció que sería en 2022 cuando saldría la licitación de las obras de construcción de Moreda y su conexión con el túnel del metrotrén, y ahora conocemos que no será hasta mediados de 2025 cuando así sea", señala. A su juicio, el gobierno local "hace trampas al solitario" y la alcaldesa Ana González, a quien Pumariega acusa de la "rotura unilateral" del convenio del plan de vías que se había aprobado durante el mandato de Foro y que ubicaba la estación en el Museo del Ferrocarril. "Lo justificó porque permitía acortar plazos y un mayor ahorro, pero hasta el momento solo siguen moviendo papeles, lo que supone una nueva tomadura de pelo para los gijoneses". "La única certeza es que el nuevo plan de vías de la Alcaldesa sigue acumulando retrasos", reprocha.

Una valoración similar a la que realiza Jesús Martínez Salvador, de Foro, que explica que "las obras de la intermodal deberían haber empezado el año pasado" de no haberse modificado el convenio y que, por lo tanto, "no parece motivo de celebración" una licitación de redacción de proyectos que para el forista es "un pequeño pasito" para que las obras puedan empezar, "si se cumplen sin retrasos el resto de procesos, en 2026".

Eladio de la Concha, de Vox, entiende que "lo jugoso del precio presupuestado" explica el interés de las empresas aspirantes, pero que eso no impide que "sin otros, imprevistos, la licitación de las obras no tendrá lugar hasta 2025". De la Concha, además, vuelve a mostrar dudas sobre la estación de autobuses: "No sabemos cómo se articulará con la futura estación intermodal y con el previsto intercambiador de El Humedal". Y aprovecha el de la formación verde para hacer un listado de proyectos pendientes, con especial mención a las medidas en materia de movilidad que su partido no comparte: "De momento ni estación intermodal ni estación de autobuses ni metrotrén. Muchos proyectos sobre el papel: Plan de Movilidad Sostenible, zona de bajas emisiones previstas, modificación a realizar del PGO respecto al Muro y los gijoneses, cada vez, con más dificultades para realizar sus desplazamientos y para poder circular y aparcar sus vehículos en la ciudad".

Laura Tuero, de Podemos-Equo, tampoco se muestra convencida y se muestra, de hecho, más dura que buena parte de la oposición. Entiende la edil que la redacción del proyecto básico, una de las partes de esta nueva licitación, se presenta con plazos muy dilatados. "Esperemos que ninguno de los plazos siguientes se demore y retrasen aún más el proyecto básico que permitirá, según los pliegos, comenzar a buscar financiación. Si todo va bien este trámite nos lleva, gracias al PSOE, al primer trimestre de 2024". "Con estos plazos, podría pensarse que poco le queda ya que hacer a este equipo de gobierno, que deja a Gijón en un estado de abandono y retroceso, sin estación ni de tren ni de autobuses a la altura". Arremete también Tuero contra el propio diseño de este contrato: "Ni siquiera han podido en la actual licitación atar la intermodalidad, ya que no contempla la estación de autobuses y la deja en manos de Gijón al Norte". Como propuesta, la formación morada plantea "comenzar de una vez por todas la modificación del Plan Especial de esta zona" para que este entorno de la ciudad tenga "un gran pulmón verde que pudiera disfrutar todo el mundo como vemos, por ejemplo, cada Navidad". Y concluye: "Si nada hace, poco hay que decir de un partido que sigue apostando por el modelo de los pelotazos urbanísticos que favorecen a unos pocos.