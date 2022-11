La regasificadora activará su segundo tanque en abril

El consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, concretó ayer en la Junta General del Principado que el segundo tanque de la regasificadora de El Musel se pondrá en servicio el próximo mes de abril, lo que supone el plazo más breve de la horquilla prevista por Enagás, que contemplaba su activación entre abril y junio. El primer tanque entrará en funcionamiento en enero.

Enrique Fernández dio el dato al ser interpelado en el pleno sobre la regasificadora por el diputado de Foro, Adrián Pumares, quien le instó a presionar para que la planta no se active como un mero almacén logístico, para el trasvase de gas natural licuado con destino final en otros puertos europeos, sino que también se conecte a la red estatal para regasificar. Mientras Pumares sostenía que hacer que la regasificadora de El Musel regasifique abarataría la factura a los asturianos, Enrique Fernández sostenía justo lo contrario y lo argumentaba.

"La planta no puede entrar en el sistema ofreciendo servicios que no son necesarios. Si las necesidades de regasificación en España están cubiertas, introducir nuevas plantas que también prestan ese servicio lo único que hará es aumentar la retribución que tenemos que pagar en el sistema, que es ese concepto en la factura de cargos y peajes. Si hay más instalaciones de las necesarias, estaremos pagando más de lo necesario, lo que no es conveniente para ningún consumidor", señaló el consejero, quien también expresó su satisfacción porque una planta hibernada diez años vaya a activar sus tanques.

"En este momento el servicio necesario es el de almacenamiento logístico para el conjunto de la Unión Europea, ante la situación crítica de guerra en Ucrania", señaló el consejero. No obstante, y aunque la planta de El Musel no regasifique, la misma sí tendrá que estar conectada al gasoducto Musel-Llanera, por cuestiones técnicas. El motivo es que esa conexión es necesaria para evacuar de los tanques de gas natural licuado el gas que se evapora de forma espontánea (denominado en el argot "boil-off"). Se trata, por tanto, de una conexión física al tubo por motivos técnicos, pero no de aportación al sistema.

El consejero sí opinó que la regasificadora de El Musel contribuye a garantizar el suministro en Asturias ya que "en caso de fallo, en caso de colapso, en caso de accidentes, que nadie desea pero que a veces se producen, no vaya a poder introducirse esa regasificación al sistema desde otras plantas que ya están en funcionamiento (en España), la planta asturiana podría dar ese respaldo, podría entrar".

Enrique Fernández recalcó que desde el gobierno regional siempre se ha reivindicado que la regasificadora de El Musel "entre en funcionamiento con la mayor funcionalidad posible y prestando el mayor número de servicios posibles", por su aportación a la actividad y el empleo en Asturias, pero que "el contexto energético actual va a condicionar el que va a ser el primer uso de esta planta, un uso a corto plazo en el que se refleja claramente en el Plan Más Seguridad Energética, que va a estar destinada al almacenamiento".

El consejero se mostró dispuesto a reclamar la funcionalidad de los máximos servicios de la regasificadora de El Musel, "pero lo que sea necesario para el sistema". También recordó que la planta, que obtuvo la autorización administrativa el 28 de junio, está pendiente de la resolución favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre las retribuciones a Enagás por la activación de la planta, y la posterior resolución del Ministerio para la Transición Ecológica.