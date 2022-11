Sanitarios de Cruz Roja inician movilizaciones por el "bloqueo" a su convenio

Decenas de sanitarios del Hospital Cruz Roja ocuparon ayer la calle Uría, y cortaron el tráfico unos momentos, en protesta por lo que entienden que es el "bloqueo" de la renovación de su convenio a manos de la dirección. Un convenio con el que los empleados piden "homologar" sus condicione laborales a los de sus compañeros de la red pública del Sespa y que llevaban negociando, explican, desde marzo de este año. "Después de varias ofertas y contraofertas sin acuerdos con la dirección, al final su decisión ha sido que no van a firmar nada hasta enero, cuando se negoció el convenio del hospital con el Sespa. Dicen que no pueden comprometerse a nada porque el Sespa tiene congeladas sus tarifas, pero entonces no entendemos por qué si firman convenio con el Sespa y no con los trabajadores", reprocha Susana Prieto, presidente del comité de empresa de Cruz Roja y sindicalista de Comisiones Obreras.

Los sanitarios creen que su demanda es "simple": una equiparación en salario y condiciones laborales respecto a los empleados de la red pública. Supondría mejoras "difíciles de calcular" porque cada categoría sanitaria presenta condiciones muy variables, pero el personal entiende que es una petición "justa". La plantilla de Jove, el otro centro concertado de la ciudad, está inmersa también en movilizaciones por el mismo tema.