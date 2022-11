El TSJA desestima el recurso contra el PGO de los vecinos del Pisón

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado el recurso de los vecinos de El Pisón contra el PGO y los ha condenado, además, en costas. Los vecinos habían impugnado la decisión del Ayuntamiento de desestimar su alegación al PGO de 2019, mediante la que pedían que el terreno que entregaron en su día al Ayuntamiento los promotores de la urbanización se destinara a parque público y no a la depuradora. En el recurso también sostenían que en Asturias sigue vigente el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp) que impedía este tipo de instalaciones a menos de dos kilómetros de un núcleo habitado.

Los magistrados no sólo rechazan los argumentos de los vecinos, sino que recuerdan que, en sentencias dictadas por el mismo tribunal en 2012, 2013 y 2018 ya se habían pronunciado al respecto. En cuanto a la petición de que el terreno se destine a parque, el TSJA señala en esta última sentencia que "sorprende que la recurrente cite sentencias de otros tribunales y, sin embargo, omita las sentencias dictadas por esta sala que la misma conoce por haber sido parte en dichos recursos", recordando que la cesión de 36.422 metros cuadrados de la promotora al Ayuntamiento fue "una carga urbanística y no una donación", que nunca llegó a haber un parque en ese suelo y que cuando se aprobó el PGO de 1999 ya se había construido la Plantona.

En cuanto al Raminp, el tribunal apunta que el artículo relativo a los dos kilómetros de distancia está derogado desde 2006, como señaló en una sentencia anterior. Además, el TSJA también desestimó los otros motivos de recurso de los vecinos del Pisón basados en cuestiones procedimentales sobre la tramitación del PGO de 2019.

El nuevo revés judicial para los vecinos no es firme y el abogado, Marcelino Abraira, anunció ayer que va a recurrirla en casación tanto ante el Tribunal Supremo como ante el propio TSJA. Será un nuevo intento para que el PGO no permita una depuradora en El Pisón, considerando que hay "una defectuosa definición legal de ‘aguas blancas’, incompatible con una instalación como la indicada, basada en un informe pericial", defectos en el expediente en cuanto a la participación pública e incumplimiento del Raminp, explica el abogado.

Abraira añade que "esta sentencia no afecta al fondo del asunto de la depuradora Este que depende de los recursos pendientes ante la Audiencia Nacional, que afectan a la valoración del Estudio de Impacto Ambiental nuevo que fija la misma ubicación que fue anulada en procedimiento anterior, con sentencia confirmatoria del Tribunal Supremo. En consecuencia, es una sentencia (la que acaba de dictar el TSJA) que carece de efecto ejecutivo alguno en tanto en cuanto no exista sentencia firme que resuelva estos últimos recursos y que no se espera a corto plazo".