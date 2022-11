«Es difícil gobernar Gijón sin un toque localista, forma parte de nuestra sociedad»

La conversación tiene lugar en una cafetería más larga que ancha de la calle La Argandona, a unos cincuenta metros de la Casa del Pueblo, que él impulsó como secretario general del PSOE. José Manuel Sariego Martínez (Santibáñez de la Peña, Palencia, 1954), también exconcejal y exdiputado regional, responde pausado y sin rodeos tras una década «a distancia de lo que pasa». La excusa perfecta para romper el silencio es la publicación de su libro «De una política pequeña en un Gijón grandón (1997-2021)», una recopilación de 78 artículos que llevan su firma, unos cuantos inéditos, ordenados cronológicamente. Mañana lo presenta en la sede socialista local a las 18.30 horas junto al actual líder del partido, Monchu García, y la historiadora Arantxa Margolles. No tiene desperdicio.

–¿Por qué esto ahora?

–La idea de agrupar y ordenar los artículos la tenía en mente desde hace años. Me jubilé y vino la pandemia. Eso me concedió un tiempo precioso. Además, hubo un factor que lo precipitó: cuando este año se celebraron las primarias para la secretaría general del PSOE, mi hijo me dijo que no sabía lo que es un secretario general. Me molestó tanto que no supiera lo que su padre fue durante doce años, que aceleré el proceso. Puestos en fila, los artículos se convierten en artefactos poderosos. No componen memoria, ni se ajustan a los cánones de una crónica. Se quedan en el testimonio de un socialista gijonés con responsabilidades públicas y orgánicas.

–Empieza con una confesión: Jesús Sanjurjo, exlíder de la FSA, fue su principal referente.

–Así es. Suso Sanjurjo tenía una forma de hacer política que yo traté de imitar. Se basaba en la discreción a la hora de gestionar asuntos políticos, la serenidad para abordar conflictos y la ecuanimidad al buscar soluciones. Tenía más perspicacia política que yo, pero también tiene un defecto que yo no tengo: él nunca escribió.

–Dice también que el empleo fue el pilar de las políticas socialistas de Areces y Felgueroso en Gijón, a pesar de que apenas tenían competencias. ¿Cómo se come?

–Primero, eso se hace con voluntad política. Y, después, aquellas épocas coincidieron con una gran preocupación por el empleo a nivel nacional y europeo. Gijón se enganchó a esa tendencia con una voluntad muy decidida. Aprovechamos aquella coyuntura para poner los recursos del Ayuntamiento en favor de eso. Y conseguimos otro objetivo: agrupar en torno a ese fin a empresarios y sindicatos. Se hicieron programas de empleo muy potentes, que en algunos casos alcanzaron el diez por ciento del presupuesto del Ayuntamiento. Con el plan PILES, llegamos a tener puntas de 700 trabajadores. Es quizás de lo que más orgulloso estoy de mis tareas «concejiles». Aunque hay otros logros que me causan especial satisfacción, como impulsar «Abierto hasta el Amanecer», los serenos o el Mercado Ecológico y Artesano.

–En los artículos, también se muestra orgulloso de la ampliación de El Musel y de la Zalia. ¿Nada que matizar tanto tiempo y tantos avatares después?

–Lo mantengo al cien por cien. Cuando se empezó a hacer la ampliación de El Musel, se hablaba de que la culminación del uso de los terrenos llegaría en 2030. Y a día de hoy, la ampliación ya se está quedando escasa. Fue un acierto porque el puerto es el elemento más estratégico desde el punto de vista económico para la región y para la ciudad. Poco hay que criticar o cuestionar. Ahora bien, este libro también es una cura de humildad tremenda. Hace veinte años, hablaba de asuntos de esta ciudad que di por hechos y que hoy todavía no están resueltos, como la Zalia o el vial de Jove... Es tremendo.

–El último artículo del libro, de 2021, es un apoyo cerrado a los gestores de la ampliación de El Musel, pendientes de juicio. ¿Por qué lo escribió?

–Leí en una entrevista a Paz Fernández Felgueroso en LA NUEVA ESPAÑA que, cuando los asuntos políticos se judicializan, la gente se retrae. Tiene razón. En ocasiones, nos falta valentía para defender posiciones de los gestores, políticos o técnicos, que han estado al frente de determinados asuntos. Sin adentrarme en el meollo de la cuestión, creo que El Musel ha sido maltratado por distintos partidos de la región. Ha habido una falta de visión política clamorosa.

–El asunto se esgrimió para que un socialista, José María Pérez, no fuera alcalde en 2015. ¿Herida cerrada?

–Aquello lo viví con mucho dolor y mucho cabreo. Pero el tiempo nos dio la razón: en 2019, la candidatura de Ana González recuperó la Alcaldía. Fue un error de Podemos, por usar un término suave, utilizar aquel argumento como excusa barata para no adquirir el compromiso que se le pide a cualquier partido de izquierdas. José María Pérez evitó el sorpasso de Podemos al PSOE en Gijón, algo que sí ocurrió en Oviedo. El argumento de Podemos me ha parecido siempre engañoso, falaz y de una racanería política enorme. Y doloroso, porque hay personas que aún no han sido resarcidas tras diez años. Una barbaridad. Los tiempos de la burocracia son el principal riesgo para la democracia. Generan desconfianza y un caldo de cultivo para los autoritarismos.

–Que Gijón sea un destino turístico, ¿es obra del PSOE? En algún artículo lo deja entrever.

–Era un recurso que estaba al alcance de nuestras manos y que había que explorar. Dimos pasos en esa dirección. A ello contribuyó el saneamiento de la ciudad y la recuperación del litoral, con nuevas playas. Entonces, los hoteles empezaron a venir casi solos. Nosotros solo colocamos piezas. Luego, llegó todo lo demás.

–En sus textos, defiende a capa y espada la compra de Mareo al Sporting por parte del Ayuntamiento. ¿Es acertada ahora la nueva concesión de los terrenos al club por otras dos décadas?

–El club debería entender que tiene un débito con el esfuerzo que hizo la ciudad en su día para evitar su desaparición. Me alegra que los nuevos propietarios traigan proyectos trascendentes, pero el primer objetivo debería ser la recompra de Mareo. No le encuentro explicación, me defrauda que eso no sea lo principal.

–¿No le gustan los proyectos de la nueva propiedad para El Molinón y Mareo?

–Desconozco la situación actual. Pero tengo una sensación de incredulidad respecto a esos proyectos.

–En el libro dice que se alegra de que el PP haya pasado a la irrelevancia en Gijón. ¿Tan mal recuerdo tiene de la oposición?

–He seleccionado los artículos más cañeros, que conservan una chispa entre las cenizas de aquella época. Atacaba al PP siempre como respuesta, porque la mejor defensa es un buen ataque. Y el PP era entonces el único adversario, salvo al final de mi etapa, cuando aparece Foro, al que también dedico algunas palabras en mis artículos. El PP cayó en la irrelevancia porque, de 2007 a 2011, con Pilar Fernández Pardo, entró en un estado de desesperación al verse incapaz de conseguir el poder. Arremetía contra nosotros de una manera bestial. Esa estrategia perjudicó al PP porque lo extremó de tal manera que el votante gijonés de derechas acabó confiando más en otras opciones, como Foro o Ciudadanos.

–Por contra, para sus aliados de IU solo tiene alabanzas.

–El balance fue espléndido. Fuimos generosos y leales por ambas partes. Y aquellos pactos fueron beneficiosos para Gijón. Tuve a Jesús Iglesias de interlocutor y, luego, a Churruca. Nos respetábamos y pactábamos las diferencias, que es lo importante en una coalición.

–Otra diana habitual de sus dardos era Gabino de Lorenzo. Diga la verdad: con aquellas refriegas ganaban ustedes y él.

–Desde Gijón, nunca atacamos gratuitamente a Oviedo. Pero Gabino tenía la fea costumbre de meterse con los asuntos de Gijón porque entendía que ese «oviedismo» de gaita y tambor le alimentaba. Pero no se daba cuenta o no se quería dar cuenta de que a sus compañeros de aquí del PP les perjudicaba. Pero sí, a los socialistas nos interesaba. Por eso, yo disfrutaba con aquellos encontronazos. Quizás a él le vinieran bien, pero a nosotros también. Excitaban el «gijonesismo» más acendrado.

–A su partido tampoco le ahorra palabras gruesas a cuenta de la Ley de Cajas.

–Me sorprendió mucho porque fue la primera vez que se rompió un grupo parlamentario entre las tesis del partido y las tesis de su Gobierno. Aquello me descolocó porque nunca lo había vivido. Me cabreó porque no me pareció la forma de resolver la cuestión.

–¿Culpa del SOMA?

–En este caso, tuvo una influencia evidente.

–¿Y en general? ¿Hasta qué punto el SOMA ha dirigido al socialismo asturiano?

–Indudablemente ha sido una organización muy influyente en la región. Para bien y para mal.

–En Gijón, los afines a este sindicato mantienen su fuerza. Usted lo sabe.

–Creo que las diferencias están diluidas. Lo que a veces no se ha entendido desde fuera de la Agrupación Socialista de Gijón son dos cosas. Primero, que la marca PSOE en la ciudad es muy poderosa. Eso genera envidias absurdas a nivel interno. Y segundo, el socialismo gijonés tiene mucho del espíritu de Marcelo García, una especie de anarquista pragmático. Hay un alma libertaria del partido en Gijón que no se ha entendido desde otros puntos de Asturias. Es un socialismo peculiar.

–¿Localista?

–El localismo no reside en el socialismo gijonés sino en la sociedad gijonesa. Es difícil gobernar Gijón sin ese toque localista. No lo tiene por sí el PSOE o lo tuvo Foro. Es la sociedad gijonesa la que tiene ese toque de orgullo local.

–Dice en un apunte del libro que doce años de secretario general fueron muchos. ¿Por qué?

–Porque uno llega a un grado de agotamiento o de hartazgo en la tarea de dirección del partido, labor mucho más difícil que ser concejal o diputado. Con ocho años hubiera quedado mejor. No creo en la limitación de mandatos por vía estatutaria, pero sí por salud mental y física. Doce años fueron muchos. Ahora me doy cuenta.

–Pero tras usted, el partido ha ido de guerra en guerra. Su legado gana con el tiempo.

–No me gustan esas comparaciones. Las circunstancias cambian con facilidad en política. Es más: yo perdí la Alcaldía de Gijón como secretario general. Santiago Martínez Argüelles ganó las elecciones, pero perdimos la Alcaldía. Cada uno brega con lo que le toca.

–Las dos últimas votaciones para elegir secretario general se decantaron por un puñado de votos. ¿No está roto el PSOE?

–No me corresponde entrar a eso. Algunas cosas me duelen y otras me alegran. Pero sí diré algo: en cada uno de esos procesos, la militancia decidió. Ahora, con la confección del programa electoral y de las listas, es un gran momento para acabar con la división.

–¿Después de echar a una alcaldesa en el cargo?

–Esa afirmación no la comparto. La Agrupación Socialista de Gijón ya hizo algo parecido en 1987.

–¿Ve paralelismos con el caso de José Manuel Palacio? Algunos actores fueron los mismos.

–Hay cierto parangón, salvando todas las distancias. En ambos momentos, se pronunciaron los militantes. En el 87, había la sensación de que la ciudad atravesaba una crisis industrial muy grande y que el Ayuntamiento no lideraba el resurgimiento. No estoy con esto criticando a José Manuel Palacio, que fue un gran alcalde, pero no lo que necesitaba entonces Gijón, según la militancia. Ahora, la militancia ha entendido que estos últimos cuatro años han sido un intento fallido.

–¿Falló el fondo o las formas?

–Para este proceso, hubo razones y sinrazones. Leo argumentos que me parecen sinrazones. Pero la mayoría de la militancia entendió que había que producir un cambio. Eso genera dolor y crispación, pero ahora se puede resolver.

–¿Qué errores políticos cometió Ana González en estos cuatro años?

–Desde 2012 llevo al margen de estos asuntos. No son mi cometido.

–¿Le gusta Luis Manuel Flórez, «Floro», como candidato?

–También en esto se ha manifestado la militancia. Poco más hay que añadir. Es el mejor candidato que en este momento podíamos presentar. El partido le dice a los ciudadanos: hemos logrado que una persona fiable y capaz pueda defender los intereses de Gijón en los próximos cuatro años. El tiempo dirá si hemos acertado o no.

–¿Qué pasará si se presenta de nuevo Carmen Moriyón?

–Eso es cosa de ella. A mí, sus ocho años me parecieron un retroceso para la ciudad. Fueron una pérdida de tiempo considerable. Así que creo que un gobierno suyo volvería a ser una pérdida de tiempo.

–En el libro habla de la «agenda rosa», aquel asunto que le afectó en lo personal ligado al «caso Marea». ¿Catarsis?

–No, no lo quiero revivir. Quiero que la gente lo lea, sin más. Son testimonios que quiero dejar ahí porque no me gusta remover.

–También critica con vehemencia la entrada en prisión de Riopedre.

–Sí. Un viejo militante contra la dictadura al que le aplican la prisión provisional por riesgo de fuga... Incomprensible. El PP arremetía entonces con todo y quizás hubo alguna connivencia en otros estamentos. Eso dio lugar a una serie de actuaciones absolutamente rocambolescas. Se llegaron a inventar unos correos míos cuando yo ni si quiera tenía correo electrónico.

–¿Qué le cuenta a los jóvenes de Vicente Álvarez Areces y de Paz Fernández Felgueroso?

–Que Tini fue el alcalde que agrupó a la ciudad entera en torno a una ilusión colectiva. Y que Paz fue el complemento perfecto para completar la obra iniciada por Tini.

–¿Le pide consejos Monchu García desde que llegó a la secretaría general?

–Yo escucho si me lo piden.

–¿Y qué le dice?

–Que tire pa’lante.