La Policía Local dotará de cámaras tanto a sus coches patrulla como a sus agentes

De la Concha pedía cámaras de videovigilancia en las zonas más proclives a los delitos pero también en los vehículos que patrullan las calles y en los agentes. Se dio el visto buena a cámaras en coches y agentes pero se rechaza desde el gobierno espolvorear cámaras en la zona rural del entorno.

Este ruego propició el segundo debate plenario sobre el asunto de los robos. El primero vino de la mano de una pregunta de la portavoz popular Ángela Pumariega. «Hemos trasladado el malestar de los vecinos a Delegación de Gobierno y nuestra total disponibilidad a colaborar en lo que se necesite» explicó el socialista José Luis Fernández a una Pumariega que les reprochó «no hacer lo suficiente porque esta semana ha vuelto a haber un robo».

Las necesidades de personal del servicio de la Policía Local fueron, por otro lado, motivo de una iniciativa de Foro. Y desde Podemos–Equo se denunció la escasa presencia femenina en ese servicio. Solo un 8% de los agentes de la Policía Local son mujeres. En lo que tiene que ver con la plantilla, la hoja de ruta del área de personal es terminar con el actual concurso de traslados, que confesó Marina Pineda está siendo complicado por la dificultad de acreditar los méritos, para poder clarificar las necesidades reales de personal. La mayor urgencia es nombrar un intendente.

Por otro lado, la concejalía de Deportes tiene previsto llevar a una próxima junta rectora del Patronato Deportivo Municipal el plan de usos de las instalaciones deportivas de la Universidad Laboral. A ellas se hacía referencia en una iniciativa plenaria impulsada por la concejala popular Ángeles Fernández-Ahúja para que el gobierno local instara al Principado un plan de usos para la Universidad Laboral y obras para su adecentamiento. «Ya lo hicimos en mayo, cuando lo pidió Ciudadanos», les replicó el edil de Cultura, Manuel Ángel Vallina que en cuanto a las obras replicó al PP un «insisten en pedir cosas que ya se han hecho o se están haciendo».

Los socios de gobierno PSOE e IU votaron en contra de esta propuesta. Igual que lo hicieron con la propuesta de Ana Isabel Menéndez, de Ciudadanos, de crear un consejo sectorial de deportes. La idea salió adelante por los votos de la oposición aunque sin la creencia de que se vaya a llevar adelante. Ni siquiera a empezar con ello.

Alegría de Ceares y gritos de Roces en el primer Pleno abierto al público





El salón de plenos recuperó parte de la vieja normalidad con su apertura al público. Algo que no ocurría desde que empezó la pandemia, en 2020. Lo estrenaron, en momentos diferentes, vecinos de Ceares y de Roces, vinculados a iniciativas de Pleno presentadas, respectivamente, por Foro y Podemos. Aunque el resultado no fue el mismo. Por unanimidad salió adelante la idea de diseñar un plan de usos para el Hogar del Productor de Ceares, con la idea de que sea un minicentro municipal abierto a las entidades, y convertir en prioritario en el próximo contrato de juegos infantiles la renovación de los que hay que los Pericones. No salieron tan satisfechos los dos vecinos de Roces que esperaban un compromiso con la rehabilitación integral de su barrio. La contestación de la edil Loli Patón hizo saltar de su silla a José Ángel Morán, al que la Alcaldesa permitió hablar. «Es vergonzoso lo que estamos escuchando. La gente de Roces se está muriendo esperando. Nos prometieron que lo harían con fondos europeos y nos dejan fuera», gritó Morán. La Alcaldesa comprometió una reunión con todos los partidos pero dejando claro que «no hay dinero y sin dinero no podemos hacer nada».