Reprobado por su gestión como presidente de Emulsa del escándalo por el presunto acoso sexual de un capataz a varias trabajadoras. Así salió ayer del salón de plenos el edil socialista Olmo Ron. La propuesta de reprobación presentada de manera conjunta por Ciudadanos y Foro sumó los votos de Podemos–Equo, el PP, Vox y el edil no adscrito. El mensaje compartido era nítido. Ron merecía ser reprobado por la «pésima gestión de los hechos acaecidos en la empresa bajo su mandato y que han puesto en entredicho el compromiso de una empresa pública con la igualdad y dignidad de sus trabajadores.

El reproche político en el Pleno a Ron seguía la estela de la movilización sindical de hace unos días en la plaza Mayor, donde CC OO; CGT, Usipa, Uso y CSI pidieron el cese del presidente. Uno de los reproches compartidos por políticos y sindicalistas contra el concejal es que hubiera promovido, y conseguido en una segunda convocatoria, el cese del gerente.

Pero el tirón de orejas político que ayer se llevó Ron de la oposición no irá a ningún sitio. No sólo seguirá al frente de Emulsa sino que lo hará con el total apoyo de la Alcaldesa. «Un presidente que afronta una situación tan difícil con entereza y decisión, poniendo por delante el bienestar de las trabajadoras y haciendo realidad el principio de igualdad merece seguir al frente», sentenció Ana González al finalizar la sesión plenaria. «Hemos asistido a un acto de cinismo político total y absoluto y a la práctica de la desigualdad revestida en un discurso de igualdad. ¿Por qué han querido ocultar el acuerdo unánime del Consejo de Mujeres? Ya está bien de poner en duda las palabras de las mujeres. Validan lo que dicen los consejeros de Emulsa y no los que dicen sus compañeras del Consejo de Mujeres», indicó la Regidora.

A la coincidencia entre sus acciones y lo pedido por ese Consejo de Mujeres también hizo mención Olmo Ron en su defensa. Para el edil socialista su reprobación era la forma de la oposición de «esconder la mala conciencia de su actitud. Han demostrado con sus actos que no están con las mujeres. Nosotros desde el principio nos pusimos del lado de las trabajadores que sufrieron esa terrible situaación y del lado de la igualdad efectiva de hombres y mujeres».

Para justificar el cese de Alfonso Baragaño como gerente Ron dio dos argumentos. Uno que «no fue consciente de la gravedad del asunto» y de ahí que no lo comunicara inmediatamente y se limitara a abrir expediente al capataz acusado y a un encargado que sabiéndolo no informó. Y, dos, que al ser trabajador de Emulsa podría verse condicionado a la hora de tomar las drásticas medidas de gestión de personal que se entiende que hay que tomar. Y un matiz más tanto de Ron como de la Alcaldesa ante los reiterados mensajes de que fue el gerente quien llevó el caso a Fiscalía. El gerente lo hizo cuando se lo ordenó el presidente. «Ojalá entendieran que hay que actuar y proteger a las víctimas», les reprochó el edil socialista a los grupos de la oposición.

Para Mara Simal, que defendió la reprobación en nombre de Ciudadanos, «nuestra repulsa hacia el acoso sexual y laboral es total pero discrepamos de cómo se gestionó la crisis. Si es verdad, como ha dicho un sindicalista, que esto se sabía desde años... ¿quienes lo sabían y miraban para otro lado se van de rositas?». Simal contrapuso la falta de buscar otras responsabilidades con el «empeño en cesar al gerente, que fue excesivo». Para la concejala de la formación naranja todo el proceso «ha dejado patente la vulnerabilidad en que se trabaja en Emulsa y ha generado un serio deterioro a la imagen de la empresa de la que tardará en recuperarse».

El otro firmante de la petición era Foro. Su portavoz, Jesús Martínez Salvador, aseguró que Ron «lo ha hecho fatal y desde la tozudez». «Y encima nos acusa de amparar la conducta del acosador. Hay que tener poca vergüenza», dijo. El forista también criticó el cese de Baragaño porque «los fusilamientos en plaza pública ya pasaron» y se preguntó en que situación queda Emulsa sin gerente ni sustituto a corto plazo. «La empresa está descabezada», remató

«Puede que las intenciones fueran buenas pero se equivocó», fue el inicio del reproche a Ron de Juan Chaves desde la bancada de Podemos-Equo que continuó con un «estamos ante un caso grave de acoso sexual. Nos preocupa mucho el buen nombre de la empresa pero nos preocupan mucho más las víctimas . Aunque Eladio de la Concha adelantó el escaso apegó de Vox por las reprobaciones sí apoyó ésta al criticar «usar de chivo expiatorio al gerente, que actuó cuando lo supo, cómo el concejal. ¿Por qué va a pagar por ello? O pagan todos o ninguno. Se trataba de buscar soluciones, no chivos expiatorios». Para Ángela Pumariega, portavoz del PP, el proceso «ha puesto la imagen de Emulsa y de este Ayuntamiento en entredicho y la dignidad de sus trabajadores». Y de ello culpa a Ron porque «la actitud del gerente fue ejemplar».

Fondos europeos

Mientras esto pasaba en el Pleno al comité de empresa se le notificaba que el encargado al que se le había abierto expediente por falta muy grave recibía la sanción de suspensión de empleo y sueldo por 120 días. Decisión que se suma al despido del capataz –en dos ocasiones ante los fallos del primer procedimiento– y al cese del gerente como acciones directas vinculados al caso de acoso sexual que se investiga tanto en Fiscalía como en Inspección de Trabajo. Y que también ha dado, como explicó Marina Pineda en el mismo Pleno, para encargar una auditoria de la organización de Emulsa y una revisión de los protocolos antiacoso de las empresas municipales para ver opciones de mejora.

La mejor noticia de ayer para Emulsa fue conseguir 700.000 euros de fondos europeos para su programa de recogida de biorresiduos.