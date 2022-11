Un acusado de nacrotráfico asegura que su detención fue «un complot»

Con el argumento de que todo se trata de «un complot» en su contra, desde «el Ministerio de Defensa» hacia abajo y con el único objetivo de condenarle. «Solo queréis meterme en la cárcel porque soy musulmán». Con estas palabras «saludó» ayer al tribunal de jueces de la sección octava de la Audiencia un joven procesado por tráfico de drogas que afronta una condena de tres años y medio de cárcel y el pago de una multa de 400 euros. Su defensa solicita la libre absolución, pero el Ministerio Fiscal le atribuye un delito contra la salud pública después de que la Policía Nacional le incautase siete papelinas de cocaína, una de MDMA y otras dos de hachís en la mañana del 22 de diciembre de 2019 en la céntrica calle Almacenes. Además, le intervinieron 125 euros en efectivo. ¿Sus argumentos? «La droga me la encontré en el suelo de una discoteca y me la quedé para consumo propio; y el dinero pues claro, cuando salgo de fiesta pues siempre llevo».

El acusado se encuentra en prisión por otra causa, también vinculada al mismo tipo de delito. De hecho, el agente de la Policía Nacional que ayer declaró como testigo en la vista oral reveló que el día de la intervención en la calle Almacenes, cuando se encontraban patrullando por la zona al existir en esa vía «un after al que acude mucha gente», le pararon porque hacía solo unos días que habían tenido otra actuación con él. «Vimos como se alejaba apresuradamente, hasta tuvimos que correr para alcanzarle. Queríamos identificarle, estaba nervioso, pero en ese momento no habló nada. Llevaba la droga repartida entre su ropa», describió el agente a preguntas de la fiscal. Además, recordó que la primera vez que habían actuado con este individuo «él mismo nos dijo que se dedicaba a vender droga», añadió el agente.

Para consumo propio

El análisis de las sustancias intervenidas a este hombre, según el análisis del laboratorio, «tenía un peso total de 1,47 gramos (con un índice de pureza del 76% y un valor en el mercado ilícito de 316,19 euros), el MDMA, un índice de pureza del 53,5% (hubiera alcanzado un valor de 15,91 euros) y el hachís, un valor de 6,25 euros», según el escrito de acusación. Tanto el procesado como su abogado, del turno de oficio, insistieron en que eran cantidades muy pequeñas (a pesar de que llevaba la cocaína repartida en siete papelinas) y que era para consumo propio. De hecho, el letrado, en su exposición final, enumeró varias sentencias del Tribunal Supremo con las que trataba de avalar su postura ante el tribunal.

El acusado llegó a la vista esposado y custodiado por dos agentes de la Policía Nacional desde el Centro Penitenciario de Asturias. Pronto comenzó a despotricar contra todos por su situación «en Villabona» e insistiendo que no había hecho nada. De hecho, la presidenta del tribunal tuvo que reprender su conducta, instándole a que se callara y solo respondiera sí o no a la pregunta, advirtiéndole que ya tendría tiempo a explicar todo lo que quisiera durante la vista. Hasta la última palabra siguió diciendo que solo consume, pero no trafica. El juicio quedó visto para sentencia.