"Apoyo a Moriyón como candidata, puede llegar a mucho electorado"

Ingeniero, director de Empleo bajo el gobierno de Moriyón y concejal de Foro en la oposición este mandato. Pelayo Barcia será uno de los ponentes en el próximo congreso del partido en Gijón (mañana, en el Pueblo de Asturias), que proclamará presidente local a Jesús Martínez Salvador. Estará en la directiva.

–¿Qué espera del congreso?

–Más que un congreso, queremos celebrar una fiesta para conocernos, hablar de los problemas de Gijón, la labor de estos años y de nuestra propuesta de gestión para los próximos cuatro años.

–Dicen que la calle les reconoce como alternativa. ¿Más por la labor de oposición o por los años de gobierno?

–Por las dos cosas. A las personas que sigan el día a día local, es decir, los que vayan a leer esta entrevista, les pesa más estos cuatro años, porque están al día a día y ven a Jesús (Martínez Salvador) como candidato, porque con su trabajo se ha ganado un papel muy importante en Foro estos cuatro años. Pero hay otras personas, las que no siguen tanto la actualidad, que tienen el buen recuerdo de los ocho años de Carmen (Moriyón). Por eso, nosotros apoyamos a Carmen, porque creemos que podemos llegar a mucho más electorado. Pero con Jesús como mano derecha clara en un futuro gobierno.

–Entonces, ¿el mejor seguro para la Alcaldía es Moriyón?

–Sí, sí. Animo a Carmen a que se presente, ella tiene la puerta abierta.

–¿No sería injusto para Martínez Salvador?

–No es fácil estar en los medios de comunicación en la oposición, pero sí cuando estás en el gobierno. Si todos los gijoneses tuvieran un nivel de interés del cien por cien en la política local, Jesús sería el mejor candidato y nadie lo discutiría. Pero los partidos políticos deben conformar sus listas para ganar las elecciones, y Moriyón tiene alguna posibilidad más que Jesús. Pero en Foro no tenemos los problemas de otros partidos, Carmen cuenta con Jesús y Jesús cuenta con Carmen. Los dos van a estar liderando el proyecto de Foro en mayo de 2023.

–Vamos, que Moriyón llegará a mesa puesta para las elecciones.

–Eso lo dice usted (risas). Lo tenemos claro: reparar una estructura de equipos de trabajo, un programa electoral y la campaña. Es cierto que para el electorado es importante el candidato, pero en Foro lo importante es crear una estructura para que voten a las siglas de un partido asturiano, con mucho arraigo en Gijón y que tiene su sede principal aquí.

–¿Cómo será la movilidad con Foro si gobiernan?

–Respetaremos cada punto y coma de lo dicho. Se revisarán todas las decisiones sectarias que el gobierno del PSOE e IU han implantado en Gijón, especialmente, las de materia de movilidad. Nada más llegar a la Alcaldía derogaremos la ordenanza de movilidad, volverá el tráfico al Muro y recuperaremos aparcamientos. Y acabaremos con el caos creado en Gijón estos cuatro años.

–¿Cómo lo van a combinar con las directrices europeas?

–Siempre hay matices. Las pegatinas ambientales no son normativa europea, las emite la DGT y cada Ayuntamiento hace sus normas. Prohibir aparcar y circular no hay ninguna ley que lo estipule, por lo que el primer día de gobierno se derogará. Las Zonas de Bajas Emisiones sí hay una ley, pero no dice qué tamaño debe tener ni dónde. Aplicando a rajatabla los mínimos de las directrices europeas nada debería cambiar en el Gijón que conocíamos antes de Aurelio Martín.

–¿Si no logran mayoría, qué partidos prefiere para gobernar?

–Nos preocupa las contradicciones de los partidos de centro derecha, supuestamente más cercanos. Esta semana Feijóo ha salido en los medios diciendo que hay que achatarrar los coches de más de diez años. Sus concejales aquí copian nuestro mensaje y tiene una actitud beligerante contra la ordenanza de movilidad. Vox en Madrid denuncia la ordenanza y aquí son pasivos. La campaña es corta, pero cuatro años gobernando es mucho tiempo. Debemos trabajar y olvidar personalismos, pero claro, con el PP tenemos un problema.

–¿Cuál?

–Llevan desde el pasado siglo en guerras internas. Es imposible tener cualquier interlocución con ellos cuando carecen de interlocutores válidos. Están más a sus líos internos que a temas de ciudad. De hecho, ahora, tienen un presidente que basa su acción en atacarnos a nosotros cuando la oposición que debería hacer es al gobierno.

–Se percibe hostilidad desde Foro hacia Pablo González.

–Muchos intentan hacer su carrera en los partidos haciendo ataques a otros partidos. Si estamos llamados a entendernos, no es lo mejor. Nos han copiado iniciativas, nos las han pisado llevándolas primero a una comisión... Cosas internas que no nos han gustado. Espero que eso se olvide y que, en el PP, que nos consta, se llegue a un buen puerto y solucionen sus problemas. Y, a partir de ahí, hablar. Pero no hay nada personal contra Pablo ni contra nadie.

–¿Mejor la interlocución con Ángela Pumariega?

–Es el ejemplo contrario. Es una persona que defiende las ideas de su partido, pero que ve que el problema de la ciudad es el PSOE y no Foro, ni Vox ni Podemos. Hablamos diariamente, no hay problemas y es de ese modelo de personas que buscamos una mayoría en Gijón en el próximo mandato para trabajar juntos y llegar a ser compañeros.

–¿Gobernarían con Podemos igual que con Xixón Sí Puede?

–No. Xixón Sí Puede era un partido muy localista. Como nosotros, pero de izquierdas. El Podemos de ahora son delegados del Gobierno nacional. Se han desvinculado de la ciudad.