Los bares podrán tener teles con sonido en la terraza por el Mundial

Los goles de la Selección en el Mundial podrán escucharse desde las terrazas. El Ayuntamiento indicó ayer que dará permiso al gremio hostelero para activar "un volumen moderado" en sus televisiones los días en los que juegue España y también en los partidos de semifinales y en la final de la competición deportiva. Se ampara el gobierno local en una autorización previa municipal que se emitió en los mismos términos en el Mundial de 2018 y que ya permitió entonces suprimir de forma excepcional la norma de tener en silencio las televisiones de terrazas para evitar ruidos y problemas de convivencia. Lograr este permiso era un reclamo que el sector hostelero defendió en este diario asegurando que los partidos se emiten en un "horario prudente" y que no incordiarían a residentes. "Es el primer Ayuntamiento de los grandes concejos asturianos que permite eso", indicó Ángel Lorenzo, de Otea, que insistió en que los partidos se emiten por las tardes: "Eso nos hace pensar que no daremos molestias a los vecinos".

El permiso para emitir con volumen estos partidos del Mundial de Qatar es oficial, pero tiene varios requisitos. Explica el Ayuntamiento que esta excepción a la norma de la Ordenanza Municipal del Ruido podrá realizarse siempre que las emisiones televisivas "no supongan molestias vecinales" y se realicen "sin ninguna clase de amplificación ni altavoces externos". El permiso, además, no incluye que los hosteleros puedan instalar "otro tipo aparatos como proyectores o pantallas" si los negocios no tenían previamente una licencia que les autorizarse a usarlos.

Este permiso ya se llevó a cabo en 2018, con una resolución de Alcaldía por el Mundial de ese año que el gobierno local entiende que puede tomar como precedente. Esa autorización "consideraba que concurrían motivos para excepcionar la prohibición de mantener los aparatos de televisión sin sonido en las terrazas hosteleras durante los mismos partidos del Mundial de Fútbol de ese año", aclara el gobierno local, que justifica así aplicar la excepción ahora en los mismos términos. Habían sido estas también las condiciones planteadas por Otea al Ayuntamiento, desde donde se muestran ahora "contentos" por esta autorización "in extremis" para la gran competición, que comienza este domingo.

Explica Lorenzo que, más allá de que los partidos se disputan en horario de tarde, la medida resultará también ventajosa para los residentes. "Hay que darse cuenta que los usuarios de esas terrazas que pongan televisiones para retransmitir el Mundial, son también vecinos y podrán disfrutar con sus amigos o familiares de, esperemos, los triunfos de la Selección".

El gremio hostelero llevaba días recabando apoyos para lograr un permiso que defendieron grupos municipales como el de Foro, que ya había pedido emitir este permiso al gobierno local, dice, hace un mes, y que en ese momento el edil Aurelio Martín se había mostrado dispuesto a debatir esta posibilidad con Otea y otros hosteleros. El sector, sin embargo, decidió elevar el tono de sus quejas durante esta última semana tras no tener noticias sobre su petición, mostrándose especialmente molestos los hosteleros del entorno de los bajos de El Molinón, cuya afluencia en días de partido es especialmente notoria.