La rehabilitación de El Bibio, que aspira a fondos europeos, costará 6,2 millones

Aún no hay un proyecto definido, pero sí un cálculo económico a tener en cuenta: 6,2 millones de euros. Alrededor de esa cifra se está empezado a diseñar desde el Ayuntamiento de Gijón una propuesta de rehabilitación de la plaza de toros de El Bibio que presentar a una convocatoria de fondos europeos. En esta ocasión no se recurre a iniciativas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sino a acciones de los ya conocidos fondos Feder, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Fue la propia Alcaldesa, la socialista Ana González, quien anunció este movimiento a los ediles de la oposición en una inesperada participación en la comisión de Hacienda de ayer. Podemos había solicitado información sobre los fondos europeos y fue González quien se encargó de dar la contestación empezando por relatar lo conseguido y adelantando próximos movimientos.

Aquí es donde entra en juego la reforma de El Bibio para la que se entiende hay encaje en una convocatoria europea dedicada a la reforma de inmuebles que tengan valor como patrimonio. Algo que cumple El Bibio que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). La convocatoria fija un tope de ayuda de cinco millones, que se correspondería con el 80% del proyecto. A ese máximo de ayuda aspirará la propuesta gijonesa, lo que conlleva que habría que reservar unos 1.250.000 euros de financiación municipal para completar el coste de la operación. Otro matiz importante de la convocatoria de Europa es que el proyecto a presentar debe estar vinculado a actividades de participación. Hasta el 19 de enero de 2023 hay plazo para presentarse a esta convocatoria.

No hay que olvidar que el actual equipo de gobierno ha defendido la reconversión del Bibio en espacio de usos culturales al margen de su histórico y tradicional uso como coso taurino. Aunque también es cierto que desde hace meses no hay ninguna actividad en El Bibio tras ser cerrado por motivos de seguridad al detectarse problemas en la estructura. Una justificación defendida por el equipo de gobierno que no asume parte de la oposición, que la ve como una estratagema para evitar que los toros vuelvan a El Bibio, de donde desaparecieron en 2021. Ahora mismo, sobre la situación física de la plaza hay pendiente la contratación de un estudio, que complete los elaborados hace unos meses por la firma Rebollo Ingeniería. Un estudio que desde el servicio de Arquitectura del Ayuntamiento se sugirió ya a finales del pasado mes de junio.

Que se haya planteado el uso de fondos Feder para la reforma de El Bibio no desautoriza el anuncio que hace unos días hizo Ana González planteando esa vía de financiación para Tabacalera. De hecho, la Alcaldesa explicó ayer a los munícipes que era ese tope de cinco millones el que había llevado a decantarse por El Bibio y no por Tabacalera, que necesita unos 20 millones para acometer todo lo que le queda pendiente para su conversión en un equipamiento cultural centrado en la creación.

Para Tabacalera, se esperan nuevas convocatorias. Hay más, en la comisión de ayer se llegó a plantear que ese fondo europeo también sería una buena vía de financiación para la reforma del antiguo Palacio de Justicia de Prendes Pando. Eso sí, en caso de que el Principado asuma esa cesión gratuita al Ayuntamiento que se le ha solicitado desde el gobierno municipal, desde un movimiento ciudadano que recogió firmas y desde un acuerdo de pleno apoyado por todos los partidos.

En todo caso estos nuevos proyectos europeos se resolverían ya el año que viene. A lo largo de este año, y desde los fondos Next Generation, Gijón ha conseguido –ya sumados los recién concedidos 700.000 euros para la recogida de biorresiduos de Emulsa– 27,4 millones. Eso para el año que viene supone algo más de 5 millones de cofinanciación municipal a incorporar al presupuesto del Ayuntamiento.

Y de la falta de una hoja de ruta para la presentación de ese presupuesto se habló también en la comisión de Hacienda, con críticas desde Ciudadanos y el PP. Un día antes ya había alzado la voz IU, socio del PSOE en el gobierno local. «Nos dicen que se presentará un presupuesto pero lo hacen sin entusiasmo ni convencimiento. No hay calendario y parece que los números no les acaban de casar», denunció la popular Ángeles Fernández–Ahúja. Para Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos, la situación evidencia «el agotamiento, la incapacidad y la división interna del gobierno municipal». A estas alturas, aunque haya presupuesto, resulta casi imposible aprobarlo antes de que acabe el año.