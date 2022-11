"Tras estos años de mala gestión se valora más lo que hizo Foro"

Montserrat López Moro, profesora y concejal, será hoy una de las voces en el III Congreso local de Foro que proclamará a Jesús Martínez Salvador como presidente del partido en Gijón en el Pueblo de Asturias.

–¿Qué espera del congreso?

–Por un lado, la votación de la gestión de estos tres últimos años y medio, pero también un acercamiento a la ciudadanía, no solo a los afiliados. Por eso, invitamos a varias personas que no tienen que ver con el partido, pero sí queremos que estén para escucharnos.

–Perdieron la Alcaldía y se quedaron con tres concejales. ¿Resurge el partido?

–Estamos en un momento dulce, organizados. Tuvimos nuestros problemas internos, pero con trabajo en equipo nos reestructuramos otra vez y ahora estamos en la mejor de las situaciones para dar respuesta al electorado. No hemos dejado de ser el altavoz de la ciudadanía. Se gobernó de forma desastrosa para la ciudad estos años, sin escuchar a los vecinos ni a la oposición, pese a aportar ideas constructivas. Nosotros gobernamos con aciertos y errores, pero quizás después de estos tres años y medio de mala gestión se valora mucho más lo que hizo Foro.

–¿Qué destacaría de Foro en este mandato?

–Acertamos en trasladar lo que oímos en la calle. Nosotros como gobierno también hicimos peatonalizaciones, pero primero hablamos con los vecinos de la zona. Así ocurrió con las calles San Antonio, La Merced, Begoña... Nunca entramos como un elefante en una cacharrería ni sin dar alternativas. En nuestro programa de 2019, y lo retomaremos, teníamos la idea de hacer en el Muro un gran bulevar, pero la alternativa era soterrar el tráfico. Claro que se nos exigen medidas desde la Agenda 2030, pero hay que dar alternativas.

–Para la Alcaldía, ¿Carmen Moriyón o Jesús Martínez Salvador?

–Trabajé con Carmen y con Jesús y, por eso, estoy convencida de que quien ocupe ese primer puesto es una total garantía. El proyecto es común, un programa de partido. Jesús ya ha dicho en varias ocasiones que estaría encantado de que fuera Carmen. Los dos responden al programa. No hay fisuras.

–¿Repetirá usted un tercer mandato?

–Ahora no estamos en clave de hacer listas. Estamos primero pendientes del candidato y luego, se hará a propuesta de él o de ella.

–¿Se ve con fuerzas?

–Depende (risas). No estoy centrada en eso. Mi paso por la concejalía de Cultura fue una etapa de luces y sombras, nunca me había dedicado a la política. Mi trabajo fundamental es el colegio, algo que me apasiona. Ahora en la oposición, como estoy la mayor parte en el colegio, estoy más tranquila. Porque es cierto que el trabajo fuerte recae en mis compañeros, Jesús Martínez Salvador y Pelayo Barcia. Primero habrá que saber quién es el candidato y si quiere contar conmigo. Después, decidiré.

–Hasta esta semana, con Olmo Ron y el caso de Emulsa, había sido usted la última concejal reprobada por el Pleno.

–En la anterior Corporación nos debieron reprobar a casi todos (risas). A mí fue en el último pleno, y fue una maniobra política. De hecho, muchos compañeros del grupo socialista me dijeron que no estaban de acuerdo. El día que se reprobó a Olmo Ron, aún estando de acuerdo porque gestionó mal lo ocurrido en Emulsa y además hay datos oscuros que no coinciden, no me pareció en absoluto un momento agradable. Por mi forma de ser y mi trabajo nunca me dediqué a pisotear al contrario. Yo no vivo de esto. Si algo aprendí de la política es que es fundamental tener un trabajo al que volver y no dedicarse a ella eternamente.