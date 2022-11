Cada 19 de noviembre, Naciones Unidas celebra el Día Mundial del Retrete. Tras este nombre, que a algunas personas aún les parece gracioso, se esconde uno de los más grandes avances en el desarrollo humano: el saneamiento. Un correcto saneamiento es fundamental para la salud humana y medioambiental. Naciones Unidas promueve para este año el lema "Haciendo visible lo invisible", y eso es lo que EMA quiere hacer en estos días: que seamos conscientes de lo importante que es un buen saneamiento.

A veces no se relaciona al inodoro, al fregadero o a los sumideros de las calles con el saneamiento, como si fueran independientes. Pero no lo son. Todo lo que tiramos acaba en nuestras redes de saneamiento, que no aguantan todo. Los colectores y depuradoras de nuestras ciudades están diseñados para soportar y depurar aguas que contienen residuos fecales y papel higiénico. Y nada más. De ahí que en los últimos años la EMA y la Concejalía de Medio Ambiente hayan insistido en sus campañas en que se recuerden tres personajes que ya son muy conocidos entre escolares y adultos: Pipí, Popó y Papel

Ya sabemos que es lo que podemos echar al váter, pero este año se quiere recalcar lo que nunca debería llegar a los sistemas de saneamiento porque dificultan la depuración y pueden producir atascos que son cada vez más graves y costosos. Además pueden afectar la capacidad de nuestros sistemas de saneamiento y ponen en peligro las aguas subterráneas por el riesgo de filtración que pueden ocasionar.

EMA y la concejalía de Medio Ambiente presentan este año a la "Atascapanda", tres nuevos personajes, Colilla, Grasa y Toallita, que son los que mayor daño ocasionan al saneamiento y al medio ambiente. Desgraciadamente no están solos, sino que van acompañados de pelos, bastoncillos, restos de comida y todo lo inimaginable que en algún momento llega a los colectores.

Actividades en educación infantil, primaria y secundaria

Además de la campaña para el público general que se presenta estos días, EMA ha preparado actividades que llevará el conocimiento sobre el buen uso del saneamiento a los coles de la ciudad. Serán 34 centros educativos los participantes, estando previsto que asistan más de 1.500 escolares de educación infantil, primaria y secundaria.