La Policía arrestó a un hombre sin domicilio fijo, de 41 años y natural de San Sebastián, como supuesto autor de un robo con fuerza cometido en un bar del barrio de El Llano. El detenido está acusado por la Policía de haber desvalijado supuestamente las dos máquinas tragaperras del local hostelero tras haber accedido al interior del mismo rompiendo la cristalera lateral del escaparate y destrozar las tragaperras con una tapa de alcantarilla para apoderarse de los cajetines de las mismas y las monedas que contenían. El supuesto ladrón emprendió la huida hasta una casa abandonada de una calle próxima, donde lo localizaron escondido debajo de una cama.

La portavoz municipal de Podemos–Equo, Laura Tuero, criticó ayer que el gobierno local no haya convocado al Consejo Social ni los consejos de distrito para incorporar sus demandas a la tramitación del proyecto de presupuestos municipales de 2023. La concejalía de Hacienda aún no ha decidido si presentará o no un borrador para las cuentas.

El presidente del PP de Gijón, Pablo González exigió ayer, durante una visita a la parroquia rural de Baldornón, que el Ayuntamiento "revierta el abandono de la zona rural" del concejo. González se reunió con el presidente de la asociación vecinal de Baldornón, Chechu Rubiera, para conocer de primera mano los problemas que tiene la parroquia.