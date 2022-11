Protesta por el caso de homofobia de la Laboral: "No es algo aislado"

El Sindicato de Estudiantes y el colectivo "Libres y combativas" organizó ayer una concentración a las puertas del IES Universidad Laboral para mostrar su repulsa a los insultos homófobos recibidos por uno de los alumnos del centro educativo por parte de tres compañeros, expulsados doce días. Con cánticos como "¡Contra vuestra violencia, resistencia!", "¡Ninguna agresión sin respuesta!" o "¡Fuera los fascistas de nuestras aulas!", una veintena de personas expresaron su apoyo a Mario Rodríguez, víctima de las agresiones verbales y alumno de segundo de Bachillerato. El Principado respaldó la decisión de la dirección del instituto y aseguró que reforzará los protocolos antiacoso.

Los tres expulsados, sancionados con doce días, se dirigieron a Rodríguez al grito de "maricón de mierda". "Este caso ha sido la gota que ha colmado el vaso", afirmó el estudiante, que destacó la importancia de la protesta. "Reivindicamos que no queremos a esta gente en nuestros centros", declaró el alumno, que espera que la dirección "se posicione firmemente contra estas agresiones". Asimismo, Rodríguez no considera que una expulsión temporal del instituto sea una medida que ataje el aumento de estas agresiones homófobas. "El fascismo no se para en doce días", aseveró.

Anahí López, del Sindicato de Estudiantes, reflejó su satisfacción por la "respuesta organizada" que supuso la concentración. "No hay que creer que este ataque sea un caso aislado o individualizado", proclamó López, que también instó al centro educativo a posicionarse públicamente frente al episodio.

"El comportamiento de estos energúmenos el resto de días ha sido la demostración de que se trata de un ataque machista y fascista en toda regla", destacó Anahí López sobre los alumnos expulsados del instituto, al mismo tiempo que apuntó la trascendencia de "una asignatura de educación sexual inclusiva y obligatoria en todas las etapas". López elogió la reacción de los compañeros del agredido. "Frente al odio, hemos tenido la simpatía de ellos, solidarizándose con Mario", indicó Anahí López, que confía en que la Consejería de Educación escuche y valore las reivindicaciones del colectivo estudiantil.

Mateo Cano, de la asociación asturiana de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (Xega), destacó que la concentración "va de la mano de lo que defendemos". Cano, que recalcó la importancia de "hablar de educación sexual e identidades en las aulas", subrayó que el caso ocurrido en el IES La Laboral "no es para ser tibios y hay que posicionarse frente a ello". El miembro de Xega remarcó la necesidad de "defender a las personas que sufren situaciones de acoso y violencia" y de "normalizar la diversidad sexual dentro de los discursos".

Aunque no es estudiante. Carmen Otero López también se unió a la concentración, celebrada al finalizar el horario lectivo. "La libertad es muy importante y corresponde a todo el mundo disfrutarla y defenderla", sostuvo Otero, que agregó que "el carácter sexual de cada persona no tiene nada reprochable". A su vez, expresó que estas actitudes ofensivas hacia el colectivo LGTBI deben combatirse con educación, a la que calificó como "básica". "Tiene que empezar desde pequeños", comentó Carmen Otero, que insistió en que "por mucho que la gente quiera ver diferencias, somos todos iguales".

Por su parte, el Gobierno del Principado ha condenado el episodio homófobo acontecido en el IES La Laboral y ha reiterado su compromiso con la igualdad, así como el rechazo a todo tipo de discriminación por razón de orientación o identidad sexual. Mientras, la Consejería de Educación prevé finalizar este trimestre la actualización del protocolo de acoso escolar en la materia referente a la LGTBIfobia, una vez desarrollada ya la parte del ciberacoso.