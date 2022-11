Sariego, en la presentación de su libro: "La discrepancia no es sinónimo de deslealtad"

La esencia de una vida dedicada a un partido y a una ciudad, sintetizada en 78 artículos. Las páginas de "De una política pequeña a un Gijón grandón (1997-2021)" reflejan un cuarto de siglo bajo el punto de vista de José Manuel Sariego, exsecretario general del PSOE a nivel, además de exconcejal del Ayuntamiento y exdiputado en la Junta del Principado. Ayer tuvo lugar la presentación del libro en la Casa del Pueblo, en un acto en el que el autor estuvo acompañado por el actual líder socialista, Monchu García, y la historiadora Arantxa Margolles. "Es una botica, en este libro cabe de todo", aseveró el también articulista de LA NUEVA ESPAÑA.

La sala se llenó para conocer los entresijos de la obra. Entre los presentes estaba Luis Manuel Flórez, "Floro", candidato socialista a la Alcaldía en las próximas elecciones de mayo tras ganar las recientes primarias. El aspirante se animó a lanzar una pregunta al autor: "En base a su experiencia como concejal, ¿considera que el empleo y la economía social deben ser objetivos a cultivar para el futuro?" Sariego respondió con un "sí" rotundo. "Son de gran importancia y deben ser uno de los objetivos prioritarios", aseveró.

Aprovechando la intervención, el exsecretario del PSOE le deseó a "Floro" toda "la suerte del mundo". "Seguro que los vecinos te dan su confianza. ¡La que te espera!", le apoyó el autor del libro. Y después del ánimo, hizo una reflexión con un posible mensaje para leer entre líneas sobre el proceso de primarias vivido en el partido recientemente de cara a los comicios: "La discrepancia nunca es sinónimo de deslealtad si el debate es desde posiciones comprensibles".

Entre los presentes, también estaba Paz Fernández Felgueroso, que ejerció como alcaldesa de Gijón durante la secretaría general de Sariego. La exregidora aprovechó para darle las gracias al autor del libro por su labor política durante aquellos años. Muy cerca, escuchaba con atención Jesús Sanjurjo, quien fue secretario general de la Federación Socialista Asturiana, al que Sariego alaba explícitamente en su obra.

"En esta obra cabe de todo. Reflexiones, artículos, obituarios, escarceos literarios, respuestas a nuestros adversarios políticos...", desgranó Sariego. El exdirigente socialista reconoció que siempre recurre a la escritura "cuando algo me hiere". Con Gijón y el PSOE como hilos conductores, esta recopilación ha sido "una cura de humildad" para su autor, ya que admite que ha visto cómo algunos proyectos correspondientes a su época activa en la política siguen en el tintero, como pueden ser la Zalia o el Vial de Jove.

"Trabajé, me esforcé y, a veces, fracasé. Eso es natural en la vida. Este libro tiene como objetivo llamar a la reflexión al lector, que le haga querer más al partido, la ciudad y la democracia", zanjó. ¿Y el titular? "Los titulares deben ser provocadores. Si no, son como objetos inertes en el escaparate. Aquí grandón tiene muchas interpretaciones. Tiene una cierta polisemia", ahondó. Para cerrar leyó tres de sus piezas: un artículo sobre la polémica en torno al cómic municipal "Los Potaje" para la prevención del consumo de alcohol entre los jóvenes, una respuesta mordaz al exalcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, y un obituario al fallecido Chus Rojo.

El actual secretario general de la formación en la ciudad, Monchu García, autor del epílogo, también tomó la palabra. "El libro me recuerda que he sido un testigo privilegiado de muchas de las pequeñas historias que conforman la ciudad. También dónde se posición el partido en cada momento. La de Sariego es una vida de compromiso político que no acaba en los mandatos", resumió.