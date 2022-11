"Lo urgente en El Bibio es tener el informe sobre su estado", replica la oposición

La intención del gobierno de buscar fondos europeos para afrontar una reforma integral de la plaza de toros de El Bibio de más de seis millones no ha sido recibida entre aplausos en la Casa Consistorial. Al contrario. La derecha no comparten la urgencia del proyecto y exigen antes el informe sobre la situación efectiva de la plaza, ahora cerrada por problemas de seguridad de su estructura.

"Lo único que es urgente respecto a El Bibio es que el Ayuntamiento cumpla de una vez su compromiso de encargar un informe serio y riguroso sobre el estado estructural del inmueble. Si se confirma lo que muchos pensamos, que no es otra cosa que la plaza no corre ningún riesgo, no debería ser una prioridad esa inversión, pues hay otras mucho más acuciantes en la ciudad", sentenció el edil Jesús Martínez Salvador. La sospecha del portavoz forista es que "no se conforman en haber suspendido los toros y la actividad musical en la plaza. Encima quieren que en el futuro siga igual, condenando a futuras corporaciones".

Misma línea por la que transita Ciudadanos. "Una distracción más con la que mantener la plaza inutilizada. No resulta muy creíble que se hable de presentarse a una convocatoria europea cuando no hay ningún proyecto y ni tan siquiera se ha contratado el estudio sobre su estado. Ese estudio es lo urgente y prioritario", explicó Rubén Pérez Carcedo, desde la formación naranja pidiendo que, cualquier reforma, garantice la tauromaquia. Para Ángela Pumariega, portavoz del PP, es "un descaro del gobierno hablar de esos fondos cuando seguimos a la espera del informe técnico. Todo parece indicar que la Alcaldesa sigue utilizando excusas, en este caso de las obras, para alargar plazos y poder seguir manteniendo la plaza cerrada y que Gijón siga sin tener toros".

Desde el otro lado de la bancada, Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo se explica que es "una buena noticia que el proyecto deba estar vinculado a actividades de participación, este espacio ha de enriquecerse con cultura para toda la ciudadanía, un ocio alternativo y abierto, durante todo el año".