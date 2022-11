Explosión de sabores en cada rincón

Devoción por el Campeonato de Pinchos de Gijón. Cientos de gijoneses y visitantes recorrieron ayer parte de la ruta formada por los 90 establecimientos hosteleros que durante los próximos días ofrecerán bocados de gloria tras sus barras. Ni siquiera la abundante lluvia pudo con las ganas de probar la oferta y, a la hora del vermú, muchos locales estaban ya llenos de clientes. La escena se repitió con mayor fuerza durante la tarde y se prolongó hasta la cena. "Ha habido un buen comienzo, esperamos que se mantenga", aseguraron los participantes.

El campeonato, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA, es una de las citas gastronómicas marcadas en rojo en el calendario gijonés. Solo hay que echar un vistazo a los locales participantes. Llenos hasta la bandera. A media tarde, no había ni una silla libre en el gastrobar Que no te lo cuenten, en la calle San Antonio. "Pernil Navideño" es su propuesta. Anticipa los sabores que se nos vienen encima en las próximas semanas y hace que más de uno no pueda evitar salivar. Se trata de un milhojas de espirulina relleno de cochinillo y crema de turrón. El viernes, pistoletazo de salida del certamen, despacharon unos 200 bocados. "Ya hemos sido finalistas. Participamos desde siempre. Es uno de los mejores de España y nos dispara las ventas", asegura su gerente, Miguel Méndez. Y advierte, entre risas, al resto de locales: "Un equipo de cuatro personas lleva casi cuatro meses trabajando en la elaboración. ¡Queremos ganar!".

De su sabor dieron testimonio José Nicanor García y su pareja, Carmen Isusi. "Nada más acabarlo, llamé a mi hermano para decirle que este es el mejor. ¡El más rico que he probado de todos los años!", afirmaba rotunda ella. Y su acompañante remataba el veredicto: "El contraste del dulce con el cochinillo es espectacular. Nosotros todos los años ya tenemos nuestra rutita de pinchos planificada". Los dos coincidieron en su módico precio, tres euros, para "el curro que lleva".

En la calle Marqués de San Esteban, los clientes llenaban el Mamáguaja, finalista en anteriores ocasiones y un fijo entre los participantes desde su apertura, hace cuatro años. Su "Milhojas Premium" salía constantemente de las cocinas. Está compuesto por una base crujiente de pan sobre la que reposa un turrón de foie, manzana y carpaccio de langostino. Como coberturas, esferas de mozzarella, almendra caramelizada y compota de manzana. Pablo Menéndez, el metre del local, celebra el buen recibimiento: "Son fechas complicadas y el certamen ayuda a generar buen ambiente y que potenciales clientes conozcan el restaurante".

Ayer, calcula que se despacharon entre 100 y 150 pinchos. Uno de sus clientes habituales, Arturo Fernández, estaba de enhorabuena. Cumplía 70 años y, para celebrarlo, se tomó el exquisito bocado a cuenta de la casa. "¡Está de muerte! Me encanta el crujiente y el toque dulce". "Y tiene un regusto a menta muy interesante", coincidía su compañera, Ángela Fernández. El "cumpleañero" confesaba que le gusta "jugar con ventaja". ¿Cómo? "Otros años espero al último fin de semana, cuando ya se conocen los locales finalistas. ¡Ayuda a descubrir sitios nuevos muy interesantes! Y los precios son muy asequibles teniendo en cuenta la complejidad de las elaboraciones", explicaba.

Como los sabores tienen el poder de teletransportar, la última estación llega hasta México. El olor al entrar en el Chibiski, segundo clasificado en la pasada edición en el premio del voto popular de LA NUEVA ESPAÑA, hace cruzar a sus clientes el Atlántico en un periquete. De hecho, el nombre del pincho del local, también en Marqués de San Esteban, es toda una declaración de intenciones: "Raíces". Se trata de una costilla caramelizada con sirope de agave y mezcal, acompañada de una salsa reducida de tomate verde y jalapeños. Tampoco podían faltar las tortillas de nixtamal y nopal. "Ya participamos la pasada edición. Es el segundo año que estamos aquí en Gijón. Es una herramienta que hace que nos conozca mucha más gente. Sin ir más lejos, el año pasado despachamos 400 pinchos", señalaba Julio César Romero, jefe de cocina. Mario Mangas y Raquel López lo elogiaban: "La carne está en su punto. Y la salsa muy de México". Los finalistas se conocerán el próximo sábado y el ganador de la Escalerona de Oro, el día 29. Hasta entonces, habrá buen provecho.