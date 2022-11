"Hay que potenciar las prácticas en el extranjero, cada vez se valoran más en las empresas"

Son días de mucho ajetreo en el despacho de Inés Suárez. Falta poco para que la subdirectora de Estudiantes y Relaciones con la Empresa de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI) asuma las riendas del centro. A la espera de que el nombramiento sea oficial, la única candidata al cargo ya trabaja en algunas tareas con su predecesor, Juan Carlos Campo, de cuyo equipo ha formado parte estos años. "Habrá cierta continuidad, pero aportaré mi visión e ideas propias", adelanta. Conoce la magnitud del reto.

–¿Ha empezado ya a trabajar en labores de dirección?

–Sí, he empezado ya a trabajar. Sobre todo, compaginando con Juan Carlos Campo, el aún director, algunas de las tareas de representación, para que me vaya presentando a las personas con las que luego voy a tener que contactar directamente. Estamos en plena transición.

–¿Cuándo se va a hacer efectivo el nombramiento?

–Ya hemos tramitado la correspondiente solicitud. Imaginamos que la semana que viene nos llegará la confirmación.

–¿Se ha reunido ya con los directores de departamento?

–Eso será algo que haré a posteriori del nombramiento, cuando ya sea oficial.

–¿Qué herencia deja Juan Carlos Campo, con el que ha trabajado estos años?

–Creo que deja una escuela en muy buena situación. El trabajo que ha realizado ha sido excepcional. Ha habido que sortear algunos problemas. Creo que el más importante ha sido mantener el funcionamiento de la escuela tras la irrupción del covid, sobre todo, en lo que se refiere a la docencia, desde el primer día en el que nos tuvimos que quedar en casa. La verdad es que fue todo un reto y creo que podemos decir con la cabeza bien alta que salió bien.

–¿Su etapa será continuista?

–Es indudable que el haber formado parte del anterior equipo, al final, obliga siempre a una cierta continuidad en la forma de trabajar. Pero, en la escuela, los tiempos cambian muy rápidamente y va a haber que abordar nuevos retos que van a surgir en estos próximos cuatro años. También aportaré mi visión de lo que queremos que sea la escuela de cara al futuro. Y eso, obviamente, tendrá que ser con ideas propias.

–Es la primera mujer en alcanzar la dirección. ¿Lo ve algo significativo?

–Le resto un poco de importancia a este tema. Creo que se tiene que valorar a las personas por lo que son, sin más. Es verdad que es una circunstancia que manda un mensaje positivo: que también las mujeres podemos ocupar este tipo de puestos. Soy la primera en esta escuela, pero evidentemente no soy la primera que se hará cargo de un centro en la Universidad. Quizás esta vez se le da especial importancia porque estamos hablando de la ingeniería, un sector en el que hay un porcentaje más bajo de mujeres en todas sus áreas. Pero de lo que más orgullosa me siento es de poder representar a la escuela desde la dirección. Sobre todo, porque es el centro en el que estudié y al que llevo vinculada 34 años. Eso no es un asunto precisamente menor para mí.

–En los últimos años, el centro ha incorporado los grados de Ingeniería de Organización Industrial y de Ciencia e Ingeniería de Datos. ¿Es hora de dar el paso a las dobles titulaciones de manera decidida?

–Sí. De hecho, en la Junta de Escuela ya se han aprobado varias dobles titulaciones, tanto de grado como de máster. Ahora tienen que ser aprobadas por todos los órganos de gobierno correspondientes en la Universidad. Y, posteriormente, por los del Principado. Nosotros hemos hecho todo el trabajo que podemos hacer en ese sentido. Ahora, toca esperar.

–¿Implantará los grados abiertos para que los alumnos ganen flexibilidad a la hora de decidir su futuro académico?

–Es un modelo docente en el que estamos muy interesados, pero que todavía no está desarrollado. Sí que hay un compromiso por parte del Rectorado de caminar en esa dirección. Lo tienen incluido en los planes estratégicos. Pero, de momento, va más avanzado el tema de las dobles titulaciones que el tema de los grados abiertos. Y, además, tendremos que ver también cuál es la experiencia de otras universidades de referencia a nivel nacional. Ahora mismo no conozco esos temas en detalle. Pero los iré conociendo rápido, porque desde el nuevo puesto estaré presente en las reuniones de las conferencias de directores de escuelas a nivel nacional. Me interesaré por ello, sin duda.

–¿Apostará por la formación dual?

–Sí, por supuesto. Creemos que puede ser un modelo muy positivo para el campus. Sobre todo, porque ya hay algunas titulaciones en las que tenemos un modelo que se acerca mucho a la formación dual. En concreto, estamos avanzando en la propuesta para el máster de Ingeniería Industrial. Hay incertidumbre también porque no se conocen todavía las directrices de la ANECA (agencia nacional encargada de las titulaciones) para que se puedan evaluar estos estudios. Vamos avanzando poco a poco en el tema. El máster en Ingeniería Industrial es el que, de momento, vemos más adecuado para poder probar el modelo. Luego, en función de los resultados que veamos, ya valoraremos extenderlo a alguna otra titulación.

–¿Seguirá siendo una de las prioridades de la Politécnica la exportación de talento al extranjero a través de las becas Erasmus? ¿Se plantean otras fórmulas?

–Los alumnos salen fuera gracias a más opciones que el programa Erasmus. Por ejemplo, tenemos convenios con algunas universidades de Norteamérica. Nos parece importante que los alumnos adquieran cierto grado de experiencia internacional y no sólo con los estudios. El programa Erasmus tiene dos vertientes: una enfocada hacia los estudios y otra, hacia las prácticas. Sería muy interesante potenciar las prácticas en el extranjero porque ahora mismo las empresas es algo que valoran mucho. Creo que a corto plazo va a ser algo que van a considerar esencial. De la misma manera que hace unos años valoraban mucho los idiomas y ahora han pasado a ser simplemente esencial. Entonces, ahí se conjugan las dos cosas: idiomas y experiencia en prácticas. Es algo que me parece interesante, ya que he ejercido hasta ahora como subdirectora de Estudiantes y Relaciones con la Empresa. Conozco de primera mano el asunto.

–Las matriculaciones en la Escuela Politécnica de Gijón, en comparación con otras facultades y escuelas de la Universidad, está al alza desde hace varios cursos. ¿A qué cree que se deben estos buenos datos?

–Sí. La matrícula ha sido un poco más alta este año. Aunque nos interesa conocer cada grado en detalle, más que nada por detectar si hay alguno que llame la atención, al final lo que realmente valoramos es el conjunto. Nuestras titulaciones son polivalentes y muchas veces tenemos cambios de grado. Creo que una de las razones de que se mantengan los números de matrícula o incluso suban es el esfuerzo que hacemos por difundir nuestros estudios. Esa va a ser una línea que queremos mantener. Esa labor es esencial. Los alumnos no vienen solos, hay que captarlos; igual que las empresas vienen a captar a nuestros titulados. Es lo mismo. Nosotros también tenemos que ir a captar a nuestros clientes, que son los alumnos.

–Cambiemos de tercio. El nuevo convenio del Ayuntamiento y la Universidad incrementa la aportación municipal. Ese importe contempla la reparación de los viales de acceso. ¿Ha asumido el Consistorio su responsabilidad en los trabajos?

–No tengo un conocimiento profundo de lo acordado. Hay ámbitos en los que aún me tengo que poner al día. Son muchos frentes. Sé que se ha llegado a algún compromiso, como la mejora de las instalaciones deportivas. Que el Ayuntamiento incremente su aportación siempre es buena noticia.