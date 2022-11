Un juego de mesa con mucha ciencia e igualdad

No es fácil ponerse en la piel de una investigadora para racionalizar los recursos encaminados a desarrollar proyectos que puedan contribuir de alguna forma a la sociedad. Y más, si se tiene en cuenta la desigualdad de género presente en el universo de la ciencia. Ese es el reto al que ayer se enfrentaron en el Hotel Zentral Rey Pelayo más de 150 alumnos de 23 centros de la región, que disfrutaron de la fase final de un divertido juego de mesa en el "I Campeonato de Asturias de Proyecto STEM". El curso pasado, este juego de cartas fue creado por alumnos del Colegio Público Miguel de Cervantes. "Busca poner de relieve la falta de mujeres en los sectores STEM", incidió su exdirectora Geles García. Y en este curso ha dado el salto a todos los centros de Asturias para 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachiller. En total, unos 1.600 estudiantes participaron en la fase previa. Se distribuyeron 500 copias.

Cada uno de los cuatro jugadores en torno a la mesa asume el papel de un director de investigación y debe contratar un equipo de científicas, representadas a través de 24 cartas, para desarrollar determinados proyectos. Eva Fernández, alumna de 5º de Primaria de La Corrolla, lo encuentra "muy interesante". "¡No sabía que había tantas científicas! Y con un juego de mesa es más fácil aprender", exclamaba ayer. Su compañera Elena Gómez añade que se siente "como si trabajase en la vida real durante las partidas". "Puede ayudar a alguien a descubrir su vocación", remata. Aunque esta vez ganar era lo de menos, las partidas se vivieron con emoción. El Colegio Laviada se alzó ganador en Primaria, mientras que el IES Salinas consiguió el triunfo en la ESO y el Corazón de María, en Bachillerato.

Algunas de las protagonistas que aparecen en las cartas no quisieron perderse esta gran final. Dos ejemplos: Teresa Valdés y Victoria García. "Se me hace raro verme en el juego. Me parece interesante acercar a los jóvenes ese trabajo tras la investigación", afirmó la segunda, quien actualmente trabaja en el desarrollo de materiales para las Nuevas Tecnologías relacionadas con el hidrógeno verde. También estaba Teresa Valdés en el acto. "Seguro que algún alumno derriba las barreras de la ciencia gracias a esta iniciativa, confió Iván Aitor Lucas, director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado de Asturias. Su departamento ha respaldado el proyecto con dos subvenciones superiores a los 30.000 euros en los dos últimos años. También ha contado con la colaboración de la empresa Desconectando y la Fundación Caja Rural.