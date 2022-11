Martínez Salvador toma el control de Foro animando a Moriyón a ser candidata

Los cien compromisarios que participaron ayer en el congreso local de Gijón de Foro Asturias eligieron por unanimidad a la nueva directiva del partido en la ciudad, encabezada por el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, quien tras su proclamación quiso agradecer a la presidenta de la formación y exalcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón "la gran labor interna en el seno del partido". También se refirió a ella como la mejor candidata posible a la Alcaldía: "Estás sufriendo muchas presiones para que te presentes como cabeza de lista. Has pedido un tiempo para reflexionar, algo que respetamos. Creemos sinceramente que, se presente quien se presente, Foro sale a por todas en las municipales de 2023. Pero, si se presenta la mejor, si se presenta la mejor política de todo el Principado de Asturias, algo que no me canso de decir, aspiramos a lo máximo posible". "Sea cual sea tu decisión, estaremos al 100% contigo. Para hacerte alcaldesa de nuevo o para que lo pueda ser otro compañero o compañera", añadió, dirigiéndose a la aludida, en medio de un auditorio entregado.

Poco después, Moriyón le dio la réplica con cariño. "Chus, tienes en tus manos las riendas para llevarnos a lo más alto. No sé cómo lo vamos a hacer, pero sea como sea, será contigo", aseveró. La candidatura municipal estará encabezada por una o por el otro, cuestión que aún tardará en dilucidarse varias semanas. La nueva directiva elegida ayer en un acto celebrado en el Tendayu del Museo del Pueblo de Asturias será la encargada de confeccionar la lista. El proceso está en marcha. Con el partido cohesionado y una única candidatura presentada, el congreso de Foro fue exprés, con apenas hora y media de constitución de mesa, intervenciones, votaciones y visionado de un vídeo antes del pincheo que compartieron los asistentes. No todos afiliados, ya que el congreso fue un acto abierto a quien quisiera acercarse. Algunos lo hicieron invitados por el partido, como el secretario general de UGT de Gijón, Juan José Iglesias; su homólogo de CC OO, Víctor Manuel Roza; y también la secretaria de Organización de este sindicato, Laura Álvarez; y la presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez. En representación de Stop Muro, estuvieron Montse Medina y Lalen González Posada (este último también es integrante de la Federación Vecinal de la zona rural "Les Caseríes"); el director de Mar de Niebla, Héctor Colunga; la presidenta de Adafa (familias con alzhéimer), Concha Mena; y el presidente de Proyecto Hombre, Julio César Jonte (una presencia esta última significativa en un momento en el que el PSOE acaba de proclamar candidato a la Alcaldía al expresidente de la entidad, Luis Manuel Flórez, "Floro". "Respetamos a ‘Floro’, pero se presenta por el PSOE y recibe una herencia. ¿Qué va a cambiar si es elegido alcalde? ¿Va a persistir en el empeño de subir un 30% la tasa de recogida de basuras? ¿Va a volver el IBI especial para las empresas? ¿Podrá volver a El Bibio quien quiera? ¿Se va a poder remar en el Piles? ¿Será Gijón la única ciudad en la que las personas con movilidad reducida tienen que pagar por aparcar? ¿Tendrá Gijón presupuesto el año que viene? Queremos saber qué opina Floro de eso porque parece que no vamos a tener presupuesto y él sabe muy bien lo importante que es para una ciudad tenerlo para que todas esas entidades que hacen una labor impagable y que llegan donde el Ayuntamiento no llega puedan seguir haciéndola", señaló Martínez Salvador. "¿Va a seguir siendo la Casa Paquet un edificio de lujo y despachos de concejales o va a ser el albergue de peregrinos que Gijón necesita? ¿Se van a seguir atacando los símbolos de Gijón? Podría estar así toda la mañana y sobre todos los temas", añadió el nuevo presidente de Foro en Gijón. "Nosotros vamos a decir sin ningún tipo de problema cuál es nuestro proyecto", que incluye derogar el primer día la ordenanza de Movilidad, remató. Las intervenciones de Martínez Salvador y de Moriyón hicieron hincapié en reivindicar los ocho años de gestión de Foro en el Ayuntamiento de Gijón –con menciones expresas por parte de ambos a la labor del exconcejal Fernando Couto–, a lo que se sumaron críticas a la gestión del actual gobierno local socialista, del que Foro se considera la única oposición efectiva en el Ayuntamiento y la única alternativa de gobierno. En el congreso, también hubo varias alusiones, aunque sin nombrarle, a Francisco Álvarez–Cascos, fundador de la formación y ahora expulsado de ella. Con rotundidad se pronunció el presidente saliente de Foro en Gijón, Álvaro Muñiz, quien apuntó que "eso que se llamó crisis en nuestro partido, en vez de crisis, fue superación". Lo dijo en relación a que Moriyón antepuso el pago de 300.000 euros a pequeñas y medianas empresas asturianas a "otros gastos". "Puso y antepuso estas obligaciones a las que otros pretendían en base a sus propios intereses particulares", aludió Muñiz. Por su parte, Martínez Salvador calificó el resultado de esa labor como "un ejercicio de higiene democrática sin precedentes en la política española".